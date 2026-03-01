Атаки Ирана — какие страны закрыли небо, карта Flightradar24

Часть стран на Ближнем Востоке закрыла небо из-за ударов Ирана. Фото: Emirates, Flightradar24. Коллаж: Новини.LIVE

Основные международные транзитные узлы, соединяющие Европу и Азию — закрыли свое воздушное пространство из-за воздушных ударов на Ближнем Востоке. Десятки аэропортов и авиакомпаний в регионе приостановили свои услуги, когда будет возобновлена работа аєропортов —неизвестно.

Новини.LIVE покажут, в каких странах застряли тысячи путешественников из-за ударов Ирана.

Закрыто воздушное пространство ОАЭ, Израиля и Кувейта

Взрыв конфликта на Ближнем Востоке погрузил международных путешественников в хаос — некоторые страны отменили полеты гражданских самолетов после того, как США нанесли удар по Ирану и началась волна ответных атак.

Иран, Ирак, Израиль, Сирия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего воздушного пространства.

На картах службы отслеживания рейсов Flightradar24 можно заметить, что воздушное пространство над этими странами пустое.

Закрытое воздушное пространство над Ближним Востоком. Фото: Flightradar24

Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире, был поврежден в результате иранской атаки. Несколько человек получили ранения.

Международный аэропорт Абу-Даби также подвергся удару, в результате которого один человек погиб и семеро получили ранения. Смерть наступила из-за падения обломков дрона, который был нацелен на аэропорт.

Авиационный регулятор Европейского Союза рекомендовал авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве стран, подвергшихся воздействию конфликта.

Десятки международных авиакомпаний, осуществляющих рейсы в этот регион, заявили о приостановке полетов на Ближний Восток.

Air India приостановила полеты во все страны на Ближнем Востоке, а Pakistan International Airlines отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Доху и Кувейт.

Turkish Airlines приостановила полеты в 10 стран Ближнего Востока.

Air France отменила свои рейсы в Дубай, Эр-Рияд и Бейрут, а также рейсы в Тель-Авив на один день, и добавила, что позже расписание будет обновлено.

British Airways заявила, что не будет совершать рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 4 марта, а полет столицы Иордании Аммана в субботу был отменен.

Emirates отменила все рейсы в Дубай до 5 марта, а Qatar Airways — до 6 марта.

Ранее мы рассказывали, что из-за поверительных атак Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах остановили работу международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC). Пассажирам не советуют направляться в аэропорт. Путешественникам советуют следить за статусами рейсов своих авиакомпаний.

Также мы писали, что в центре Европы расположен самый опасный аэропорт. Почти со всех сторон окруженной высокими горами Альпами. Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требует дополнительной подготовки пилотов и специального разрешения.

