Emirates отказала в посадке россиянам — их выгнали с терминала (видео)

Россиян из-за паспорта не пустили на рейс в Дубай и выгнали из аэропорта
Одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates отказала россиянам в посадке на самолет. Они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ), компания также отказала в компенсации расходов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.
На Мальдивах россиян не пустили в самолет
На опубликованных кадрах россиянин жалуется на то, на борт пускают только подданных Объединенных Арабских Эмиратов. Посадить 15 россиян в самолет не захотели даже при условии, если в салоне будут свободные места.
Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька.
Кроме того, их даже не впустили внутрь терминала — им заявили, что они мешают проходу других пассажиров.
Ранее мы рассказывали, что Emirates теряет около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.
Также писали, стоит ли отменять отпуск в Египте на фоне военной эскалации. Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не предостерегает от поездок в основные туристические направления Египта — Каир, Луксор, Асуан, Александрию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Однако путешественникам рекомендуется ознакомиться с инструкциями по "кризисных ситуаций за рубежом", отслеживать новости местных и международных СМИ, а также следовать инструкциям местных органов власти.
