Emirates отказала в посадке россиянам — их выгнали с терминала (видео)

Одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates отказала россиянам в посадке на самолет. Они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ), компания также отказала в компенсации расходов.

На Мальдивах россиян не пустили в самолет

На опубликованных кадрах россиянин жалуется на то, на борт пускают только подданных Объединенных Арабских Эмиратов. Посадить 15 россиян в самолет не захотели даже при условии, если в салоне будут свободные места.

Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька.

Кроме того, их даже не впустили внутрь терминала — им заявили, что они мешают проходу других пассажиров.

