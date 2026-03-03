Видео
Главная Транспорт Рейсы из Дубая активнее восстанавливают — что известно

Рейсы из Дубая активнее восстанавливают — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 20:28
Части авиакомпаний ввели ограниченые маршруты из Дубая — что нужно знать туристам
Несмотря на войну некоторые авикомпании частично возобновили рейсы. Фото: Emirates, Al Jazeera. Коллаж: Новини.LIVE

Дубайская авиакомпания Emirates частично возобновила авиаперевозки. Часть других авиакомпаний также анонсировала изменения в графиках полетов после полного закрытия воздушного пространства на ОАЭ. Туристов призвали следить за сообщениями.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The National Business.

Читайте также:

Emirates и другие авиакомпании частично возобновили полеты

По данным Flightradar, во вторник пять самолетов Emirates совершили рейсы из Дубая в Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Франкфурт (Германия) и Манчестер (Великобритания).

Четыре других самолета Emirates совершали транзитные рейсы через Дубай, а один самолет летел из Джидды в Дубай.

По данным Генерального управления гражданской авиации ОАЭ, часть рейсов была восстановлена с целью "помочь пассажирам, которые застряли из-за последних событий в регионе, вылететь в соответствии с расписанием, которое авиакомпании объявят пассажирам, подвергшимся воздействию".

Авиакомпании ОАЭ Etihad Airways, flydubai и Air Arabia также сообщили пассажирам о частичном возобновлении полетов после полного закрытия воздушного пространства над страной.

Представители авиакомпаний предупреждают пассажиров, что им не стоит прибывать в аэропорты, если они не получили соответствующего приглашения.

Ранее мы писали, что авиакомпания Emirates временно приостановила все полеты в и из Дубая. Компания предложила пассажирам либо перенести рейсы на другую дату, либо получить компенсацию. Вскоре после закрытия неба один из иранских дронов влетел в международный аэропорт Дубая, на месте прилета были люди, которые ждали своих рейсов.

Также мы писали, какие страны закрыли небо из-за войны на Ближнем Востоке. По данным Flightradar24, воздушное пространство полностью пусто не только над ОАЭ, но и над Ираном, Ираком, Израилем, Сирией и Кувейтом.

