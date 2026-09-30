Проездной Interrail Pass: как не переплачивать при поездках на поезде по Европе

Пассажиры садятся в поезд. Фото: Pexels

Для туристов, которые за один отпуск посещают несколько стран, появилось новое выгодное предложение. Проездной Interrail Pass позволяет посетить на поезде несколько городов в 33 странах, в том числе в Испании, Италии и Греции.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Как сэкономить на поездках по Европе

Сейчас на проездные Interrail Pass действует скидка до 50 процентов. Однако акция действует до 30 сентября включительно, поэтому нужно поторопиться. Даже если вы приобретете проездной сегодня или завтра, у вас будет 11 месяцев, чтобы им воспользоваться.

Различные проездные билеты позволяют путешествовать на поездах сколько угодно раз в течение определенного периода времени.

Вместо 530 евро пассажиры могут приобрести месячный молодежный железнодорожный проездной за 264 евро. Этим предложением могут воспользоваться лица в возрасте от 12 до 27 лет.

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Путешественникам старше 28 лет проездной обойдется немного дороже — в 350 евро. Кроме того, придется доплатить, если понадобится забронировать места в поездах или получить бумажный проездной вместо электронного.

Пассажиры могут выбрать между гибким проездным и бессрочным проездным. В частности, можно приобрести проездной на четыре дня в месяц, который позволяет ездить на любом количестве поездов в каждый из четырех дней. Пассажир может использовать свои четыре дня в любое время в течение месяца с даты начала действия проездного.

Если же пассажир знает, что в течение определенного периода времени будет постоянно ездить в несколько разных городов, в таком случае лучше подойдет бессрочный проездной.

Доступны варианты проездных на 15 дней, 22 дня, один месяц, два месяца или три месяца.

Если пассажир вдруг решит, что не хочет больше пользоваться проездным, он может вернуть или обменять его в течение семи дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

Также Новини.LIVE писали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты начинаются от 15 евро.