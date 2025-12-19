Выезд за границу перед Новым Годом — наименее загруженные пункты пропуска на Львовщине

Пересечение границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Многие украинцы на новогодние и рождественские праздники планируют отдых за границей. На фоне повышенного ажиотажа пограничники рассказали, на какое время лучше планировать поездку и через какие пункты пропуска лучше строить свой маршрут.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Ажиотаж на границе перед Рождеством

Пограничники сообщили, что сейчас фиксируется наибольшая нагрузка в "Шегинях" и "Краковце". В разы менее загруженными являются пункты пропуска "Смильницы" и "Нижанковичах", умеренное движение транспорта - в "Раве-Русской", "Угриневе" и "Грушеве".

"По прогнозам, трафик возрастет до 25%. Пограничники постепенно увеличивают количество личного состава, разворачивают дополнительные автоматизированные рабочие места и поддерживают тесное взаимодействие с польскими коллегами", — добавили в ГПСУ.

Ожидается, что в дни Рождества и Нового года движение транспорта временно снизится, а после первой недели января пассажиропоток будет заметно уменьшаться.

Для того чтобы не стоять часами в пробках на границе, пограничники порекомендовали выбирать менее загруженные пункты и ночное или утреннее время.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине изменятся правила относительно выезда мужчин за границу. Изменения коснутся некоторых категорий граждан, в частности мужчин определенных профессий.

Также мы писали, что украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью, однако только в случае, если к ним не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.