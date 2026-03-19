Поездка в метро Варшавы в марте: цена за проезд и штрафы

Метро в Варшаве.

Главной транспортной артерией города, которая помогает жителям и его гостям быстро добраться куда угодно является метрополитен, и Варшава не стала исключением. Линии метро обеспечивая доступ к основным достопримечательностям, местам работы и жилым районам польской столицы.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоят поездки в варшавском метро в марте 2026 года.

Сколько стоит проезд в метро Варшавы

Варшавский метрополитен состоит из двух линий: линии 1 (M1) и линии 2 (M2), которые курсируют ключевыми районами города.

Билеты в Варшаве действительны для всех видов городского транспорта, включая автобусы трамваи и метро. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

20-минутный билет дает право на неограниченное количество поездок в течение 20 минут с момента его прокомпостирования. Такой билет стоит 3,40 злотых (примерно 40 гривен).

Одноразовый пересадочный билет за 4,4 злотых (примерно 52 гривны) дает право на неограниченное количество поездок в течение 75 минут с момента его прокомпостирования или на одну поездку до конечной остановки или станции на маршруте.

Однодневный проездной за 15 злотых (примерно 178 гривен) дает право на неограниченное количество поездок в течение 24 часов с момента его прокомпостирования.

Билет следует прокомпостировать на входных турникетах перед выходом на платформу или в компостере, расположенном рядом с лифтом.

Карта метро в Варшаве.

За что могут оштрафовать в метро Варшавы?

В варшавском метро установлены строгие правила, нарушение которых "влетит в копеечку". В частности, за проезд в метро без билета нарушителю придется заплатить штраф в размере 266 злотых (примерно 3155 гривен).

Штраф за проезд без действительного документа, подтверждающего право на бесплатный или льготный проезд составляет 196 злотых (примерно 2325 гривен).

За остановку или изменение направления движения транспортного средства без уважительной причины пассажиру придется заплатить 700 злотых (примерно 8300 гривен).

Согласно Закону "О транспорте" в Польше, перевозчик взимает штраф вместе с соответствующей стоимостью проезда. В случае взыскания штрафа пассажир обязан оплатить его вместе с соответствующей стоимостью проезда, равной стоимости билета в одну сторону.

