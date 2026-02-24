Процедура пограничного контроля — в каких именно случаях могут проверить телефон

Пограничник проверяет телефон у водителя. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя выезд за границу, украинцам стоит ознакомиться с правилами пересечения границы с наличными. Во время войны часть правоохранительных органов получила более широкие полномочия и далеко не все граждане знают о том, имеют ли пограничники право проверять и забирать телефоны граждан.

Новини.LIVE рассказывает, могут ли у украинцев при пересечении границы забрать для проверки смарфоны.

Проверка телефона при выезде за границу

В соответствии со статьей 21 закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины", поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда, в определенных законом случаях.

Поверхностная проверка заключается в осуществлении визуального осмотра лица, в том числе проведении по поверхности одежды лица рукой, специальным прибором или средством, а также визуального осмотра вещей лица для проверки наличия вещей, оборот которых запрещен или ограничен или которые представляют угрозу жизни и здоровью такого лица или других лиц.

Поверхностная проверка осуществляется военнослужащими и работниками Государственной пограничной службы Украины одного пола с лицом, в отношении которого проводится такая поверхностная проверка.

Во время поверхностной проверки военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины имеют право требовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другие средства перемещения вещей, капот, крышку багажника и / или двери салона транспортного средства, показать содержимое карманов одежды лица, в отношении которого проводится проверка, а лицо обязано показать, соответственно, содержание личных вещей, карманов, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие капота, крышки багажника и / или дверей транспортного средства

В случае выявления в ходе поверхностной проверки любых следов правонарушения военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины должны обеспечить их сохранность и немедленно сообщить (устно или письменно) об этом своему начальнику (руководителю).

Хотя сейчас вопрос проверки телефонов пограничниками во время военного положения прямо не урегулирован законодательством Украины, согласно закону во время поверхностного досмотра вещей вы можете предоставить свой смарфон проверяющим добровольно.

Обязанности передавать телефон в руки работнику ГПСУ и безосновательный осмотр им устройства не предусмотрены.

Однако в соответствии с законодательством, если во время поверхностной проверки пограничники обнаружат состав уголовного или административного правонарушения — вы можете быть задержаны, а телефон изъят в качестве доказательства.

