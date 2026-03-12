Выезд за границу в марте 2026 года — кого из украинцев не пропустят

Выезд из Украины в разгар войны. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

В марте 2026 года в Украине продолжает действовать военное положение и мобилизация, в рамках которой запрещается выезд за границу мужчинам призывного возраста. Однако за пределы Украины могут не выпустить даже женщин.

Кто может выехать из Украины

В Украине не запрещен выезд некоторым гражданам, в частности:

людям с инвалидностью;

большинству женщин;

родителям, которые имеют более трех детей;

мужчинам, старше 60 лет и юношам 18 - 22 лет включительно;

военнообязанным, которые сопровождают на лечение своих родителей с инвалидностью I или II группы;

близким родственников военнослужащих, погибших во время вооруженной агрессии.

Однако чтобы избежать дополнительных проблем при пересечении границы — нужно правильно оформить отсрочку.

Кого не выпустят пограничники

Юрист предупредил, что юношам после достижения 23-летнего возраста будет отказано в выезде даже в случае поступления в иностранное учебное заведение.

За пределы Украины также не выпускают госслужащих. Однако исключением могут стать женщины, которые сопровождают своего несовершеннолетнего ребенка на отдых.

Сколько денег нужно взять с собой в Польшу

Пограничная служба имеет право проверять финансовое состояние — достаточно ли у лица средств для покрытия расходов на пребывание в Польше и возвращение в страну происхождения.

Сумма зависит от продолжительности пребывания лица в Польше:

300 злотых — если запланированное пребывание не превышает 4 дней;

75 злотых за каждый день запланированного пребывания, если пребывание планируется более 4 дней.

