Пересечение границы со Словакией — перечень необходимых документов

Правила въезда в Словакию. Фото: Nokta, ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы не возникло трудностей во время пересечения границы, лучше заранее узнать, какие правила въезда будут действовать в Словакии в 2026 году. Нужно собрать все документы, что требует пограничный контроль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Like Bus.

Реклама

Читайте также:

Какие документы проверяет Пограничная служба

Граждане Украины, путешествующие без визы, обязаны предъявить действующий биометрический паспорт для заграничных поездок. В пределах Шенгенской зоны они имеют право находиться до 90 дней в каждом 180-дневном промежутке.

Если цель поездки - трудоустройство или обучение, следует оформить соответствующую визу заблаговременно. Тип визы определяется целью въезда.

Во время транзита через Словакию в другое государство нужно иметь документ, подтверждающий разрешение на въезд в конечную страну, или вид на жительство там.

Обязательная медицинская страховка

Пограничники также могут проверить действительность туристического медицинского страхового полиса. Сумма покрытия должна быть равна не менее 30 000 евро.

Полис должен компенсировать расходы, возникающие во время пребывания в стране: транспортировка больного обратно в Украину, неотложную медицинскую помощь и другие случаи.

Какие запреты и ограничения при въезде в Словакию

Кроме разрешенных категорий товаров для ввоза, существуют товары, на которые распространяются строгие ограничения или полный запрет:

алкоголь и табак сверх допустимых лимитов;

наличные или ценные бумаги на сумму более 10 000 евро или ее эквивалент в валюте;

наркотические и психотропные вещества, оружие, боеприпасы;

растения, семена, продукты животного происхождения без сертификатов;

домашние животные без необходимых ветеринарных документов.

Таможенный контроль тщательно проверяет все категории риска, поэтому важно соблюдать правила и сохранять чеки и сертификаты на товары, подлежащие декларированию.

Что еще нужно знать украинцам

Многие украинцы давно живут за границей и могут рассчитывать на получение гражданства. Расскажем, сколько лет надо прожить в Словакии, чтобы претендовать на гражданство.

В частности словацкий паспорт выдают при условии соблюдения минимального срока оседлости, то есть непрерывного пребывания на территории государства.

Гражданство по натурализации предусматривает непрерывное легальное проживание в Словакии не менее восьми лет. Важно на момент подачи заявки иметь разрешение на постоянное пребывание (ПМЖ). Некоторые категории лиц могут рассчитывать на сокращение этого срока, в частности:

иностранец в браке со словаком — от пяти лет;

ребенок до достижения 18 лет — от трех лет;

несовершеннолетний, чьим опекуном или законным представителем является гражданин Словакии — от двух лет;

лицо с удостоверением словака, которое проживало за границей — от трех лет.

Если человек внес значительный вклад в развитие экономики государства, культуры, науки, спорта или иной отрасли, он сможет получить гражданство немедленно. Это зависит от наличия оснований, отвечающих интересам страны. На таких претендентов даже не распространяется требование о знании языка.

Ранее мы рассказывали, на каких пунктах пропуска на Львовщине меньшие очереди.

Также мы писали, что украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью, однако только в случае, если к ним не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.