Перетин кордону у березні 2026 року — кого з українців не випустять та які обмеження для жінок

Виїзд з України в розпал війни. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

В березні 2026 року в Україні продовжує діяти воєнний стан та мобілізація, в межах якої забороняється виїзд за кордон чоловікам призивного віку. Проте за межі України можуть не випустити навіть жінок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментарі 24 Каналу адвоката Вадима Гречківського.

Реклама

Читайте також:

Хто може виїхати з України

В Україні не заборонено виїзд деяким громадянам, зокрема:

людям з інвалідністю;

більшості жінок;

батькам, які мають більш як трьох дітей;

чоловікам, старшим за 60 років та юнакам 18 – 22 років включно;

військовозобов'язаним, які супроводжують на лікування своїх батьків з інвалідністю І або ІІ групи;

близьким родичів військовослужбовців, які загинули під час збройної агресії.

Проте щоб уникнути додаткових проблем при перетині кордону — потрібно правильно оформити відстрочку.

Кого не випустять прикордонники

Юрист попередив, що юнакам після досягнення 23-річного віку буде відмовлено у виїзді навіть у випадку вступу в іноземний навчальний заклад.

За межі україни також не випускають держслужбовців. Проте виключенням можуть стати жінки, які супроводжують свою неповнолітню дитину на відпочинок.

Скільки грошей потрібно взяти з собою в Польщу

Прикордонна служба має право перевіряти фінансовий стан — чи достатньо в особи коштів для покриття витрат на перебування в Польщі та повернення до країни походження.

Сума залежить від тривалості перебування особи в Польщі:

300 злотих — якщо заплановане перебування не перевищує 4 днів;

75 злотих за кожен день запланованого перебування, якщо перебування планується понад 4 дні.

Раніше ми розповідали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смартфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.

Також ми писали, кого з українців можуть не пустити до Словаччини у 2026 році. Зокрема, громадянам варто зібрати всі документи, які вимагає прикордонний контроль — від діючого біометричного паспорту для закордонних поїздок до полісу страхування.