Перетин кордону у березні 2026 року — кого з українців не випустять та які обмеження для жінок

В’їзд до ЄС — кого з українців не пропустять у 2026 році
В березні 2026 року в Україні продовжує діяти воєнний стан та мобілізація, в межах якої забороняється виїзд за кордон чоловікам призивного віку. Проте за межі України можуть не випустити навіть жінок.
Хто може виїхати з України
В Україні не заборонено виїзд деяким громадянам, зокрема:
- людям з інвалідністю;
- більшості жінок;
- батькам, які мають більш як трьох дітей;
- чоловікам, старшим за 60 років та юнакам 18 – 22 років включно;
- військовозобов'язаним, які супроводжують на лікування своїх батьків з інвалідністю І або ІІ групи;
- близьким родичів військовослужбовців, які загинули під час збройної агресії.
Проте щоб уникнути додаткових проблем при перетині кордону — потрібно правильно оформити відстрочку.
Кого не випустять прикордонники
Юрист попередив, що юнакам після досягнення 23-річного віку буде відмовлено у виїзді навіть у випадку вступу в іноземний навчальний заклад.
За межі україни також не випускають держслужбовців. Проте виключенням можуть стати жінки, які супроводжують свою неповнолітню дитину на відпочинок.
Скільки грошей потрібно взяти з собою в Польщу
Прикордонна служба має право перевіряти фінансовий стан — чи достатньо в особи коштів для покриття витрат на перебування в Польщі та повернення до країни походження.
Сума залежить від тривалості перебування особи в Польщі:
- 300 злотих — якщо заплановане перебування не перевищує 4 днів;
- 75 злотих за кожен день запланованого перебування, якщо перебування планується понад 4 дні.
