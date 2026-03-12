Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В’їзд до ЄС — кого з українців не пропустять у 2026 році

В’їзд до ЄС — кого з українців не пропустять у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 16:03
Перетин кордону у березні 2026 року — кого з українців не випустять та які обмеження для жінок
Виїзд з України в розпал війни. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

В березні 2026 року в Україні продовжує діяти воєнний стан та мобілізація, в межах якої забороняється виїзд за кордон чоловікам призивного віку. Проте за межі України можуть не випустити навіть жінок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментарі 24 Каналу адвоката Вадима Гречківського.

Реклама
Читайте також:

Хто може виїхати з України

В Україні не заборонено виїзд деяким громадянам, зокрема: 

  • людям з інвалідністю;
  • більшості жінок;
  • батькам, які мають більш як трьох дітей;
  • чоловікам, старшим за 60 років та юнакам 18 – 22 років включно;
  • військовозобов'язаним, які супроводжують на лікування своїх батьків з інвалідністю І або ІІ групи;
  • близьким родичів військовослужбовців, які загинули під час збройної агресії.

Проте щоб уникнути додаткових проблем при перетині кордону — потрібно правильно оформити відстрочку.

Кого не випустять прикордонники

Юрист попередив, що юнакам після досягнення 23-річного віку буде відмовлено у виїзді навіть у випадку вступу в іноземний навчальний заклад.

За межі україни також не випускають держслужбовців. Проте виключенням можуть стати жінки, які супроводжують свою неповнолітню дитину на відпочинок.

Скільки грошей потрібно взяти з собою в Польщу

Прикордонна служба має право перевіряти фінансовий стан — чи достатньо в особи коштів для покриття витрат на перебування в Польщі та повернення до країни походження.

Сума залежить від тривалості перебування особи в Польщі:

  • 300 злотих — якщо заплановане перебування не перевищує 4 днів;
  • 75 злотих за кожен день запланованого перебування, якщо перебування планується понад 4 дні.

Раніше ми розповідали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смартфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.

Також ми писали, кого з українців можуть не пустити до Словаччини у 2026 році. Зокрема, громадянам варто зібрати всі документи, які вимагає прикордонний контроль — від діючого біометричного паспорту для закордонних поїздок до полісу страхування.

війна правила Україна прикордонники виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації