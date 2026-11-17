Туристы на улочках Венеции. Фото: Tripadvisor

В итальянской Венеции могут повысить туристический сбор. Путешественникам придётся платить в три раза больше.

Об этом пишет bluewin.ch, передает Новини.LIVE.

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Туристам придется платить больше в Венеции

Согласно решению городского совета, уже в 2027 году посетители, находящиеся в городе краткосрочно, должны будут уплачивать сбор в размере до 10 евро (около 9,30 швейцарских франков) в течение 72 дней — с 18 апреля по 27 июля по пятницам, субботам, воскресеньям, в праздничные дни и в часы пик с 8:30 до 16:00.

Городские власти решили пока воздержаться от резкого повышения цены. Ранее обсуждались варианты вступительного сбора в размере 30 евро или даже больше.

В этом году более 650 000 посетителей оплатили входной взнос, что принесло городу более пяти миллионов евро.

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Два года назад Венеция стала первым городом в мире, который начал взимать с туристов, посещающих его достопримечательности в течение одного или нескольких дней, входной билет — так же, как в музее.

Гости, остающиеся на ночь, освобождаются от дополнительных сборов, однако должны уплатить туристический налог.

В городской администрации пояснили, что целью повышения сборов является не получение дохода, а более эффективное регулирование потоков посетителей. Размер сбора может вырасти с 10 до 30 евро, однако решение о его введении зависит не только от Венеции — правительство в Риме также должно дать свое согласие.

Венеция остается одним из самых дорогих городов Европы — один билет на поездку на вапоретто, водный автобус, стоит 9,50 евро. Получасовая прогулка на гондоле обойдется как минимум в 90 евро.

Венеция получает большие доходы от туризма, но в то же время сильно страдает от большого количества путешественников.

В настоящее время количество гостиничных мест там значительно превышает количество жителей.

Сегодня в историческом центре проживает менее 50 000 человек — это незначительное количество по сравнению с миллионами туристов, которые ежегодно приезжают со всего мира. По оценкам, ежегодно их насчитывается более 25 миллионов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

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