Туристи на вуличках Венеції. Фото: Tripadvisor

У італійській Венеції можуть підвищити туристичний збір. Мандрівникам доведеться платити аж втричі більше.

Про це пише bluewin.ch, передає Новини.LIVE.

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Туристам доведеться платити більше у Венеції

Згідно з рішенням міської ради, вже у 2027 році відвідувачі, які перебувають у місті короткостроково, повинні будуть сплачувати збір у розмірі до 10 євро (близько 9,30 швейцарських франків) упродовж 72 днів — з 18 квітня по 27 липня у п’ятницю, суботу, неділю, у святкові дні та в години пік з 8:30 до 16:00.

Міська влада вирішила поки що утриматися від різкого підвищення ціни. Раніше обговорювалися варіанти вступного збору у розмірі 30 євро або навіть більше.

Цього року понад 650 000 відвідувачів сплатили вхідний внесок, що принесло місту понад п’ять мільйонів євро.

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Два роки тому Венеція стала першим містом у світі, яке почало стягувати з туристів, які відвідують його локації один чи кілька днів вхідний квиток — так само, як у музеї.

Гості, які залишаються на ніч, звільнені від додаткових зборів, проте мають сплатити туристичний податок.

В міській адміністрації пояснили, що метою підвищення зборів є не отримання доходу, а краще регулювання потоків відвідувачів. Розмір може зрости з 10 до 30 євро, проте рішення про його впровадження не залежить виключно від Венеції — уряд у Римі також повинен дати свою згоду.

Венеція залишається однією з найдорожчих країн Європи — один квиток на поїздку на вапоретто, водний автобус, коштує 9,50 євро. Півгодинна прогулянка на гондолі обійдеться у щонайменше 90 євро.

Венеція отримує великі доходи від туризму, але водночас дуже страждає від великої кількості мандрівників.

Наразі кількість готельних місць там значно перевищує кількість мешканців.

Сьогодні в історичному центрі проживає менше ніж 50 000 людей — це незначна кількість порівняно з мільйонами туристів, які щороку приїжджають з усього світу. За оцінками, щороку їх налічується понад 25 мільйонів.

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