Автоматическая покупка билетов УЗ: как воспользоваться этой функцией и что следует знать пассажирам

Пассажиры в поезде «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, что приводит к нехватке подвижного состава. Украинцам становится все сложнее "разобрать" билеты на нужный поезд Укрзализныци, ведь спрос в настоящее время превышает предложение. Однако пассажиры могут воспользоваться функцией автоматического бронирования, при которой система будет автоматически отслеживать свободные места.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Автоматическая покупка билетов на поезда Укрзализныци

Мониторинг билетов доступен для пользователей, авторизовавшихся через "Дія.Підпис".

Для авторизованных пользователей приложения Укрзализныци доступен мониторинг двух типов:

мониторинг билетов на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг билетов по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Когда нужные билеты будут найдены, пассажир получит уведомление в приложении. Кроме того, заполнив необходимые данные и оплатив билет, можно воспользоваться функцией автовыкупа. Пассажир может забронировать сразу 4 места.

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Функция автовыкупа бронирует билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на первоочередное и внеочередное оформление проездных документов.

Однако в Укрзализныце предупреждают, что услуга автовыкупа в настоящее время недоступна для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев — Вена. Кроме того, перевозчик ограничивает автовыкуп сезонными или пиковыми поездами, которые уже сформированы с максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше вагонов в состав.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как воспользоваться программой 3000 км по Украине» от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах внутри страны бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Также Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця повысила тарифы на электрички. Новые тарифы были установлены в нескольких регионах. За самый дешевый билет придется заплатить не менее 30 грн (без комиссии).