50% скидки для студентов 2026 года: поезда УЗ, на которые распространяется выгода

Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Студенческий билет позволяет экономить на определенных видах транспорта. Обучающиеся в вузах и колледжах могут сэкономить путешествуя поездами Укрзализныци. Однако скидки распространяются не все типы вагонов и поезда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Скидки УЗ для студентов

Одна из пользователей сети поинтересовалась у перевозчика, убрали ли скидки на билеты по студенческому. Девушка не смогла сэкономить на билете на Киевскую кольцевую электричку.

В "Укрзалізниці" ответили, что сейчас 50% скидки для студентов действуют только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса.

Как сообщали Новини.LIVE, что Укрзализныця в разгар весны добавила поезда. Перевозчик также продолжил популярный рейс из Киева в Яремче и организовал удобный трансфер в Татаров и Ворохту. Поезда курсируют в определенные даты.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря такой возможности вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя средства на горючее.

Услуга особенно актуальна сейчас, когда цены на бензин и дизель растут со скоростью света.

Часто задаваемые вопросы

Как украинцам покупать билеты на поезда Укрзализныци?

Купить билеты Укрзализныци удобно через официальное приложение Укрзализныци, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боты в Viber или Telegram, а также через Приват24. Электронный билет с QR-кодом хранится в кабинете пассажиры, его можно скачать отдельно на гаджет.

Продажа билетов обычно открывается за 20 дней до поездки в период с 8 до 9 утра.

Как сдать билеты на поезд в Украине?

Пассажир может сдать посадочный талон онлайн через платформу, где он был приобретен, или в любой железнодорожной кассе. Чем раньше вы отмените путешествие, тем большую сумму компенсирует УЗ. Средства возвращаются на вашу банковскую карту в течение 30 дней.