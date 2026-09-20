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Главная Транспорт В УЗ рассказали, можно ли брать с собой в поезд электросамокат

В УЗ рассказали, можно ли брать с собой в поезд электросамокат

Ua ru
20 сентября 2026 16:33
Путешествие с УЗ: можно ли брать с собой в поезд электросамокат
Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Осень — прекрасная пора, когда природа расцветает разнообразными красками, а тысячи украинцев устраивают себе небольшой отпуск. Для многих Укрзализныця — это основной вид транспорта для путешествий на большие расстояния. Однако, собираясь в поездку, следует учитывать ограничения на провоз ручной клади и багажа в поездах.

О том, можно ли брать с собой в поездку электросамокат, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Самокат в поезде Укрзализныци

Один из пассажиров рассказал, что в ближайшее время планирует ехать из Львова в Дубно. Он поинтересовался у перевозчика, можно ли взять с собой в поезд Интерсити раскладной электросамокат.

Парень добавил, что на региональный поезд билетов уже нет.

В Укрзализныце пояснили, что сложенный электросамокат разрешается брать с собой в Интерсити+.

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"Если вместе с другими вещами он укладывается в норму ручной клади до 36 кг и сумма трех измерений не превышает 200 см, отдельно за него платить не нужно", — добавил перевозчик.

В компании предупредили, что в том случае, если вес багажа вместе с самокатом превышает 36 кг, но не превышает 50 кг, пассажир должен оплатить багаж. Это можно сделать в приложении или через кассу.

Перевозчик подчеркнул, что главное, чтобы самокат парень был сложен и не мешал другим пассажирам.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменится стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их введут еще в четырех областях. Самый дешевый билет будет стоить 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавят еще 7 гривен комиссии.

Также Новини.LIVE сообщали, по каким направлениям курсируют поезда УЗ с 3-ярусными купе. Об этом одна из путешественниц рассказала в своем блоге в социальной сети TikTok. В купе три полки, и пассажирка заверила, что если вам придется ехать на самой нижней — вам не повезло.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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