Подорож із УЗ: чи можна брати із собою в потяг електросамокат

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Осінь — чудова пора, коли природа розквітає різноманітними фарбами і тисячі українців влаштовують собі невелику відпустку. Для багатьох Укрзалізниця — це основний вид транспорту для подорожей на великі відстані. Проте, збираючись у поїздку, слід враховувати обмеження щодо ручної поклажі та багажу в потягах.

Про те, чи можна брати із собою в рейс електросамокат, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Самокат в потягу Укрзалізниці

Один з пасажирів розповів, що найближчим часом планує їхати з Львова до Дубна. Він поцікавився у перевізника, чи можна собою в потяг Інтерсіті електросамокат, який розкладається.

Хлопець додав, що на регіональний вже немає квитків.

В Укрзалізниці пояснили, що складений електросамокат дозволяється взяти з собою в Інтерсіті+.

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"Якщо разом з іншими речами він вкладається в норму ручної поклажі до 36 кг і сума трьох вимірів не перевищує 200 см, окремо за нього платити не потрібно", — додав перевізник.

В компанії попередили, що в тому випадку, якщо вага багажу разом із самокатом понад 36 кг, але до 50 кг, пасажир має оплатити багаж. Це можна зробити у застосунку чи через касу.

Перевізник підкреслив, що головне, щоб самокат хлопця був складений і не заважав іншим пасажирам.

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