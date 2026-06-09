Летнее расписание «Укрзализныци»: 12 новых и 4 продленных рейса

Пассажиры путешествуют на поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обновил летнее расписание. Компания адаптировала расписание поездов с учетом сезонных потребностей пассажиров. В частности, было значительно увеличено количество рейсов на запад Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Летнее расписание Укрзализныци

Укрзализныця сообщила, что обновленное летнее расписание вступает в силу с 28 июня, однако билеты доступны уже сегодня.

Перевозчик добавил целых 12 новых рейсов, ускорил 3 поезда, продлил до гор 4 маршрута, а также превратил 8 дневных поездов в ежедневные.

В частности, с 20 июня флагманский поезд №1/2 «Единство» Харьков-Ворохта будет продлен до Рахова. Он станет самым длинным железнодорожным маршрутом — 1325 км.

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Кроме того, поезд №55/56 Киев-Рахов, который ранее курсировал через день, на лето станет ежедневным.

Компания также ускорила флагманский поезд «Сакура» Киев-Ужгород. Он будет отправляться из столицы в 23:28 (вместо 17:41). Назад он будет прибывать в Киев в 06:09 (вместо 09:58), а в Хмельницкий — еще до полуночи.

Поезд №113/114 Харьков-Ужгород теперь будет курсировать через день, а рейс Харьков-Ужгород №45/46 — изменит свой маршрут через Подолье, благодаря чему жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя смогут добраться до Закарпатья.

Укрзализныця также продлила рейсы поездов №137/138 Киев — Ивано-Франковск и №142/141 Чернигов — Ивано-Франковск до Ясиня.

Перевозчик также добавил ряд новых поездов на лето:

ночной экспресс №83/84 Днепр — Мукачево;

дневной поезд №153/154 Днепр — Одесса (по датам);

№157/158 Киев — Ивано-Франковск;

№210/209 Николаев — Ивано-Франковск (через день);

№229/230 Харьков — Кременчуг (с 29 июня).

В компании предупредили пассажиров, что билеты на летние рейсы поступают в продажу постепенно. В частности, некоторые поезда станут доступны лишь через несколько суток.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с какого возраста дети имеют право самостоятельно путешествовать на поездах Укрзализныци. Перевозчик подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, согласно статье 6 Семейного кодекса Украины, малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет. После этого возраста он уже может путешествовать самостоятельно.

Также Новини.LIVE писали, как получить бесплатные билеты на поезда Укрзализныци по программе «3000 км по Украине». Количество доступных мест формируется автоматически. Технической возможности заранее определить или сообщить точное количество билетов, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату, нет.