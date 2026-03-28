В УЗ ответили, обязан ли пассажир сдавать свою постель

Поезд Укрзализныци ожидает путешественников.

Украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци — это не только доступно, но и комфортно. Однако каждый пассажир в поезде должен соблюдать правила, установленные перевозчиком. В частности, вовремя сдавать постельные принадлежности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в соцсети Threads .

Нужно ли самостоятельно сдавать постель проводнику

Один из пассажиров поинтересовался, обязан ли пассажир за определенное время до прибытия поезда самостоятельно сдавать комплект постельного белья.

В Укрзализныце пояснили, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, проводник должен убрать постель пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

Перевозчик подчеркнул, что проводник не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в повелительном тоне, поэтому в компании призвали путешественников проявлять в поездке взаимное уважение и своевременно освободить место, чтобы проводник смог беспрепятственно забрать белье.

Однако проводник вагона имеет обязанность оказывать помощь в застилании постельного белья лицам с инвалидностью, больным, старикам и пассажирам с малыми детьми.

Часто задаваемые вопросы

Какую сумму в марте 2026 года украинцам придется за постель?

С 1 марта постельный комплект в плацкартных и купейных вагонах стоит 95 гривен. За постель в вагонах СВ и РИЦ придется заплатить 180 гривен.

Эта сумма оплачиватся не только за пользование полотенцем, простыней и наволочкой. Пассажир имеет право взять с полок матрас, подушки и одеяла.

Что входит в стоимость билета Укрзализныци?

За уплаченные средства за железнодорожный билет пассажиры имеют право обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком, получить базовые лекарства из аптечки, пользоваться микроволновкой и холодильником в купе проводника и без доплат получить ремни безопасности.