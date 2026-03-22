Билеты на поезд: Укрзализныця предупредила об изменениях
Из-за постоянных атак России Укрзализныця вынуждена постоянно менять графики поездов и оперативно отслеживать ситуацию с безопасностью. В частности, перевозчик на некоторых рейсах изменил количество дней, когда билеты поступают в продажу.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.
На какие рейсы УЗ билеты появляются в продаже за 5 до отправления
Пассажирка поинтересовалась у перевозчика за сколько дней можно купить билеты из Киева в Сумы.
В Укрзализныце ответили, что сейчас продажа билетов на поезда 66/779 Киев — Сумы и 776/775 сообщением Киев — Сумы — Киев открывается за 5 дней до отправления поезда.
Компания сократила сроки из-за корректировки расписания.
Частые вопросы
Когда появляются в продаже билеты УЗ?
Предварительная продажа билетов УЗ открывается за 20 дней до отправления поезда. Посадочные талоны появляются в промежутке времени между 8:00 и 9:00. Билеты пассажиры могут приобрести в онлайн-сервисах на сайте и в приложении УЗ, а также в железнодорожных кассах.
Как вернуть билеты УЗ?
Возвращать билеты необходимо на той же платформе, где вы их покупали - на сайте или в приложении. В приложении нужно выбрать раздел "Приобретенные билеты" и нажать на кнопку с тремя точками возле билета и "вернуть билет".
На сайте УЗ это можно сделать, выбрав в меню "мои билеты". Так же нажмите отметку с тремя точками и верните.
На кассе можно вернуть билет, дополнительно оплатив 12 гривен за преобразование электронного билета в бланк строгой отчетности.
