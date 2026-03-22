Видео

Билеты на поезд: Укрзализныця предупредила об изменениях

Билеты на поезд: Укрзализныця предупредила об изменениях

Дата публикации 22 марта 2026 15:32
Билеты на поезд: Укрзализныця предупредила об изменениях
Пассажиры ждут свой поезд на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак России Укрзализныця вынуждена постоянно менять графики поездов и оперативно отслеживать ситуацию с безопасностью. В частности, перевозчик на некоторых рейсах изменил количество дней, когда билеты поступают в продажу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Пассажирка поинтересовалась у перевозчика за сколько дней можно купить билеты из Киева в Сумы.

В Укрзализныце ответили, что сейчас продажа билетов на поезда 66/779 Киев — Сумы и 776/775 сообщением Киев — Сумы — Киев открывается за 5 дней до отправления поезда.

Компания сократила сроки из-за корректировки расписания.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця повысила стоимость постельных комплектов. За него пассажирам придется уже отдать 95 гривен, вместо привычных 80 гривен.

Комплекты подорожали как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

Также мы рассказывали, сколько в среднем зарабатывают в месяц проводники Укрзализныци. Перевозчик доплачивает работникам, которые работают вблизи прифронтовых зон.

В компании заверили, что сейчас ищут все возможные пути выхода из кризиса, и в случае улучшения финансового состояния компании вопрос повышения уровня оплаты работникам станет приоритетным.

Частые вопросы

Когда появляются в продаже билеты УЗ?

Предварительная продажа билетов УЗ открывается за 20 дней до отправления поезда. Посадочные талоны появляются в промежутке времени между 8:00 и 9:00. Билеты пассажиры могут приобрести в онлайн-сервисах на сайте и в приложении УЗ, а также в железнодорожных кассах.

Как вернуть билеты УЗ?

Возвращать билеты необходимо на той же платформе, где вы их покупали - на сайте или в приложении. В приложении нужно выбрать раздел "Приобретенные билеты" и нажать на кнопку с тремя точками возле билета и "вернуть билет".

На сайте УЗ это можно сделать, выбрав в меню "мои билеты". Так же нажмите отметку с тремя точками и верните.

На кассе можно вернуть билет, дополнительно оплатив 12 гривен за преобразование электронного билета в бланк строгой отчетности.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
