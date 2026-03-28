В УЗ відповіли, чи зобов'язаний пасажир здавати свою постіль

Потяг Укрзалізниці очікує на мандрівників.

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це не лише доступно, а й комфортно. Проте кожен пасажир у потязі має дотримуватись правил, встановлених перевізником. Зокрема, вчасно здавати постіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь Укрзалізниці в соцмережі Threads.

Чи треба самостійно здавати постіль провіднику

Один з пасажирів поцікавився, чи зобов'язаний пасажир за певний час до прибуття потягу самостійно здавати комплект постільної білизни.

В Укрзалізниці пояснили, що відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, провідник повинен прибрати постіль пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

Перевізник підкреслив, що провідник не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця або вимагати цього у наказовому тоні, тож в компанії закликали мандрівників проявляти у поїздці взаємну повагу та вчасно звільнити місце, щоб провідник зміг безперешкодно забрати білизну.

Читайте також:

Хто має здавати постіль у потягах УЗ. Фото: скриншот

Проте провідник вагона має обов'язок надавати допомогу в застиланні постільної білизни особам з інвалідністю, хворим, людям похилого віку та пасажирам з малими дітьми.

Як повідомляли Новини.LIVE, Укрзалізниця посилила заходи безпеки через постійні атаки Росії. В компанії оприлюднили низку правил, яких мають мають дотримуватися пасажири під час евакуації. Зокрема, необхідно важно слухати вказівки провідників або вокзальників.

Також на Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця через постійні атаки Росії на залізницю скоротила терміни відкриття продажів квитків на певні рейси. Зокрема, замість 20 днів, квитки доступні за 5 днів до відправлення на потяги 66/779 Київ — Суми та 776/775 сполученням Київ – Суми – Київ. Перевізник попередив, що це тимчасові зміни.

Часті питання

Яку суму у березні 2026 року українцям доведеться за постіль?

З 1 березня постільний комплект у плацкартних та купейних вагонах вартує 95 гривень. За постіль у вагонах СВ і РІЦ доведеться сплатити 180 гривень.

Ця сума сплачується не лише за користування рушником, простирадлом та наволочкою. Пасажир має право взяти з полиць матрац, подушки та ковдри.

Що входить у вартість квитка Укрзалізниці?

За сплачені кошти за залізнчний квиток пасажири мають право звернутися до провідника за питною водою або окропом, отримати базові ліки з аптечки, користуватися мікрохвильовкою та холодильником у купе провідника та без доплат отримати ремені безпеки.