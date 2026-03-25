УЗ усилила безопасность пассажиров: правила эвакуации в марте 2026 года

Поезд Укрзализныци ожидает пассажиров. Фото: УЗ

Россияне продолжают прицельно бить по украинской железной дороге. Укрзализныця предоставила пассажирам рекомендации, как наиболее безопасно действовать в случае эвакуации из поезда. Отсутствие паники и взвешенные шаги спасут вам жизнь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу перевозчика в Telegram.

Готовность к эвакуации

Укрзализныця предупредила пассажиров об усилении правил безопасности пассажиров в дороге. Перевозчик посоветовал пассажирам заранее ознакомиться с основными правилами эвакуации и в дороге четко следовать указаниям проводников.

После получения сигнала от проводника о повышенной опасности:

немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;

оставайтесь на месте до указания проводника;

если вам или вашему ребенку нужна будет помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;

Эвакуация

После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал на эвакуацию:

не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;

чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;

помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;

не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на пути.

Во время эвакуации следите за встречными поездами и избегайте опасности на пути из/к поезду.

Успокойте детей

Старайтесь ретранслировать детям спокойствие, разговаривайте с ними подбадривающим тоном. Если есть возможность, прихватите их любимую игрушку или вкусности. Также стоит взять плед, чтобы согреться в случае долгой стоянки.

Выход и возвращение в вагон

После выхода из поезда быстро пройдите в укрытие (вас там не забудут при отправке поезда) или на безопасное расстояние от вагона.

Пассажирам не рекомендуют скапливаться непосредственно вблизи поезда, ведь он может быть мишенью вражеского дрона.

В Укрзализныце посоветовали рассредоточиться, но держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете.

Когда опасность исчезнет — проводник сообщит об этом голосом, мегафоном или свистком. Возвращаться назад также нужно внимательно — следить за встречными поездами и пересекать пути.

Как действовать в случае атаки врага

В случае взрывов поблизости — ляжте на землю лицом вниз, рот держите открытым, закройте голову подручными вещами. Внимательно слушайте указания проводников или вокзальщиков.

