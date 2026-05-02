Автобус Киев — Варшава: цены на проезд в мае 2026 года

Автобус одного из самых популярных перевозчиков в Европе и Украине FlixBus.

Во время подготовки к поездке за границу, важно выбрать транспорт. Добраться до многих городов можно автобусом. Цены на билеты зависят от перевозчиков и условий в транспорте для пассажиров.

Стоимость проезда в автобусе из Украины в Польшу зависит от многих факторов — место выезда и пункт назначения, а также станку транспортного средства и условий в них. Сравнивая цены, то даже в случае одинаковых параметров разница составляет около 1400 гривен.

В мае 2026 года пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 500 гривен, минимально — 2 143 гривны.

Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.

Автобусы части перевозчиков оборудованы всеми комфортными условиями для поездки — Wi-Fi, кондиционером, экранами для просмотра кино, климат-контролем и даже туалетами.

На всех маршрутах предусмотрены остановки во многих городах Украины (Житомир, Ровно, Луцк и другие) и Польши (Люблин, Холм и другие), что довольно удобно, ведь из западных регионов будет выгоднее добраться до Варшавы. Кроме того, пассажиры может выбрать рейс сразу в аэропорт, что позволит сэкономить на дополнительном трансфере.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка на автобусе в другие города Польши. В частности, из Украины курсируют рейсы в Краков и Вроцлав. Самый доступный вариант предлагает чешский перевозчик Leo Express, билеты стартуют от 800 гривен.