Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Автобус Киев — Варшава: сколько придется отдать за билет в мае

Автобус Киев — Варшава: сколько придется отдать за билет в мае

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 14:00
Автобус Киев — Варшава: цены на проезд в мае 2026 года
Автобус одного из самых популярных перевозчиков в Европе и Украине FlixBus. Фото: Tripadvisor

Во время подготовки к поездке за границу, важно выбрать транспорт. Добраться до многих городов можно автобусом. Цены на билеты зависят от перевозчиков и условий в транспорте для пассажиров.

Новини.LIVE расскажет, сколько стоит билет на автобус Киев — Варшава в мае 2026 года.

Сколько придется отдать за билеты в Варшаву

Стоимость проезда в автобусе из Украины в Польшу зависит от многих факторов — место выезда и пункт назначения, а также станку транспортного средства и условий в них. Сравнивая цены, то даже в случае одинаковых параметров разница составляет около 1400 гривен.

В мае 2026 года пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 3 500 гривен, минимально — 2 143 гривны.

- фото 1
Цены на автобус из Киева в Польшу. Фото: скриншот

Время поездки в столицу Польши зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 15 до 22 часов.

Автобусы части перевозчиков оборудованы всеми комфортными условиями для поездки — Wi-Fi, кондиционером, экранами для просмотра кино, климат-контролем и даже туалетами.

На всех маршрутах предусмотрены остановки во многих городах Украины (Житомир, Ровно, Луцк и другие) и Польши (Люблин, Холм и другие), что довольно удобно, ведь из западных регионов будет выгоднее добраться до Варшавы. Кроме того, пассажиры может выбрать рейс сразу в аэропорт, что позволит сэкономить на дополнительном трансфере.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проезд в общественном транспорте польской Варшавы. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит поездка на автобусе в другие города Польши. В частности, из Украины курсируют рейсы в Краков и Вроцлав. Самый доступный вариант предлагает чешский перевозчик Leo Express, билеты стартуют от 800 гривен.

Киев автобусы Варшава проезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации