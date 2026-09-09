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Главная Транспорт В УЗ объяснили, почему в вагонах СВ не работает телевизор

В УЗ объяснили, почему в вагонах СВ не работает телевизор

Ua ru
9 сентября 2026 10:36
Поездка в вагонах УЗ СВ: почему не работает телевизор
Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы предпочитают путешествовать на поездах Укрзализныци. Несмотря на угрозу, поезда остаются самым доступным видом транспорта в Украине. Пассажирам доступны вагоны разных классов, которые можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями.

О том, почему нельзя смотреть телевизоры в вагонах СВ, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Телевизор в вагонах СВ

В компанию обратилась пассажирка, которая пыталась настроить телевизор в купе вагона СВ. Девушка пыталась найти телеканалы, однако у нее это не получилось — вместо картинки отображался черно-белый шум.

Путешественница поинтересовалась у перевозчика, где в купе спрятан пульт от телевизора и почему его невозможно настроить.

В Укрзализныце объяснили, что телевизоры в вагонах СВ в свое время работали с использованием аналогового эфирного сигнала, а после перехода Украины на цифровое телевещание и прекращения аналогового эфирного вещания в 2018 году

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Сейчас аналогового телевидения в Украине нет, и старая система приема сигнала просто перестала работать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о рейсах, на которые могут не пустить без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим по Украине, достаточно показать проводнику при посадке только электронную версию билета. Однако некоторые международные железнодорожники могут потребовать бумажный вариант проездного документа.

Также Новини.LIVE сообщали, как пассажирам сэкономить на покупке железнодорожных билетов из Киева в Будапешт. Из-за войны и закрытого неба украинцы вынуждены выезжать за границу только на поездах и автобусах. В социальной сети Threads путешественница рассказала, как добраться из Киева в Будапешт всего за 1 155 гривен.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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