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Головна Транспорт В УЗ пояснили, чому у вагонах СВ не працює телевізор

В УЗ пояснили, чому у вагонах СВ не працює телевізор

Ua ru
9 вересня 2026 10:36
Поїздка у вагонах УЗ СВ: чому не працює телевізор
Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Багато українців вибирають поїздки Укрзалізницею. Попри загрозу, потяги залишаються найдоступнішим транспортом в Україні. Для пасажирів доступні вагони різного класу, які можна обрати на власний смак та гаманець.

Про те, чому не можна подивитися телевізори у вагонах СВ, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

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Телевізор у вагонах СВ

До компанії звернулась пасажирка, яка намагалася налаштувати телевізор у купе вагона СВ. Дівчина намагалася знайти телеканали, проте їй це не вдалося — замість картинки відображався білий-чорний шум.

Мандрівниця поцікавилась у перевізника, де у купе захований пульт від телевізора та чому його нереально налаштувати.

В Укрзалізниці пояснили, що телевізори у вагонах СВ свого часу працювали з використанням аналогового ефірного сигналу і після переходу України на цифрове телевізійне мовлення та припинення аналогового ефірного мовлення у 2018 році. 

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Нині аналогового телебачення в Україні немає і стара система прийому сигналу просто перестала працювати. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про рейси, на які можуть не пустити без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують Україною, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте деякі міжнародні залізничники можуть вимагати паперовий варіант проїзного документу.

Також Новини.LIVE повідомляли, як заощадити пасажирам на купівлі залізничних квитків з Києва до Будапешта. Через війну та закрите небо українці вимушені подорожувати за кордон лише потягами та автобусами. В соціальній мережі Threads мандрівниця розповіла, як добратися з Києва до Будапешта всього за 1 155 гривень.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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