Главная Транспорт Почему в вагонах УЗ нет кондиционеров и как действовать пассажирам

Почему в вагонах УЗ нет кондиционеров и как действовать пассажирам

Дата публикации 25 мая 2026 10:42
Поездка с УЗ летом: как должны быть кондиционеры и вентиляция в поездах
Жара в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Уже через неделю в Украину придет настоящее лето. Однако сильная жара оказывает негативное влияние на здоровье человека. Поезда Укрзализныци, не оснащенные кондиционерами и вентиляцией, перегреваются на станциях и в них просто невозможно находиться.

Новини.LIVE подробнее расскажет о правах пассажиров Укрзализныци в жаркую погоду.

Жара в поездах Укрзализныци

Путешествовать в душном поезде летом может быть опасным для человека и к сожалению и Укрзализныце происходили трагические случаи. Часть поездов оборудованы кондиционированием и вентиляцией, в то время, как в вагонах старой модификации единственный источник свежего воздуха — окно, которое к сожалению, не всегда исправно открывается.

Мало кто знает, но по правилам перевозок, в поездах должны быть установлены кондиционеры или вентиляция. В приложении 6 к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины отмечается, что во всех вагонах классов купе и люкс кондиционирование является базовой, то есть обязательной услугой.

В региональных экспрессах кондиционер должен быть установлен только в первом классе, а в плацкартных вагонах обязательно должна работать вентиляция.

По государственным санитарным правилам и нормам гигиены транспорта, должны быть такие условия в поездах.

п. 2.4. ...вентиляция, а в вагонах с кондиционированием - кондиционеры должны быть включены летом за 30 минут до посадки пассажиров в вагон; зимой включается только вентиляция;

п. 3.6. В пути следования, а также при подаче поезда под посадку в зимнее время, переходный период температура воздуха в вагонах всех типов должна быть на уровне +20° +/-2°, а летом +24° +/-2° (только в вагонах, где есть кондиционеры).

То есть если кондиционер или вентиляция в поезде не работает, пассажиру необходимо обратиться с этой проблемой к начальнику поезда и записать ее в книгу жалоб. Кроме того, путешественники имеют право требовать перевода в вагон с кондиционированием или вентиляцией.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

Также Новини.LIVE писали, планирует ли Укрзализныця создавать специальные зоны для пассажиров с животными или наоборот запрещать им вход в обычные вагоны. Перевозчик также напомнил пассажирам, что нужно для того, чтобы взять четвероногого друга в вагон. На хвостатого необходим паспорт и в некоторых случаях переноска.

Укрзализныця поезда аномальная жара
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
