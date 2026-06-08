Билеты Укрзализныци: как приобрести нужные места летом

Билеты Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине стартовал сезон летних отпусков и приобрести железнодорожные билеты на нужное направление стало в разы труднее. Кроме того Россия бьет по подвижному составу Укрзализныци и поездов несмотря на обновление подвижного состава критически не хватает. Однако есть несколько вариантов, как "урвать" места в пиковый период.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Что делать, если нет нужных билетов на поезд УЗ

Если с первого раза не удалось выкупить билеты, пассажир может подключить в приложении перевозчика оповещения о свободных местах.

Чтобы добавить оповещение, необходимо загрузить приложение, воспользоваться поиском билетов как обычно и после появления результатов поиска нажать кнопку "Отслеживать свободные места".

Также можно воспользоваться автовыкупом — система самостоятельно "поймает" свободные места и приобретет билеты.

Читайте также:

Автовыкуп бронирует билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на первоочередное и внеочередное оформление проездных документов.

Однако стоит учесть, что такая возможность недоступна для мест в поездах в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев-Вена.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, пассажир должен авторизоваться в приложении через "Дія.Підпис". После этого путешественнику нужно внести свои данные, выбрать нужное направление и сразу оплатить билет.

За один раз автовыкупом можно приобрести до 4 мест. Если нужные билеты выкупить не удастся или вы откажетесь — средства вернутся на вашу банковскую карточку.

Ранее Новини.LIVE сообщали о проблеме с билетами на поезда УЗ летом 2026 года. В связи с обстрелами и разрушением подвижного состава Укрзализныця столкнулась с серьезной нехваткой вагонов. Поэтому сейчас на некоторых направлениях желающих приобрести билеты в 3 раза больше, чем доступных мест.

Также Новини.LIVE писали, как получить бесплатные билеты на поезда Укрзализныци по программе "3000 км по Украине". Количество доступных мест формируется автоматически. Технической возможности заранее определить или сообщить точное количество билетов, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату, нет.