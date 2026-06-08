Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Нужных билетов на поезд УЗ может не быть: как "урвать" места в пик сезона

Нужных билетов на поезд УЗ может не быть: как "урвать" места в пик сезона

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 10:39
Билеты Укрзализныци: как приобрести нужные места летом
Билеты Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине стартовал сезон летних отпусков и приобрести железнодорожные билеты на нужное направление стало в разы труднее. Кроме того Россия бьет по подвижному составу Укрзализныци и поездов несмотря на обновление подвижного состава критически не хватает. Однако есть несколько вариантов, как "урвать" места в пиковый период.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Что делать, если нет нужных билетов на поезд УЗ

Если с первого раза не удалось выкупить билеты, пассажир может подключить в приложении перевозчика оповещения о свободных местах.

Чтобы добавить оповещение, необходимо загрузить приложение, воспользоваться поиском билетов как обычно и после появления результатов поиска нажать кнопку "Отслеживать свободные места".

Также можно воспользоваться автовыкупом — система самостоятельно "поймает" свободные места и приобретет билеты.

Читайте также:

Автовыкуп бронирует билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на первоочередное и внеочередное оформление проездных документов.

Однако стоит учесть, что такая возможность недоступна для мест в поездах в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев-Вена.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, пассажир должен авторизоваться в приложении через "Дія.Підпис". После этого путешественнику нужно внести свои данные, выбрать нужное направление и сразу оплатить билет.

За один раз автовыкупом можно приобрести до 4 мест. Если нужные билеты выкупить не удастся или вы откажетесь — средства вернутся на вашу банковскую карточку.

Ранее Новини.LIVE сообщали о проблеме с билетами на поезда УЗ летом 2026 года. В связи с обстрелами и разрушением подвижного состава Укрзализныця столкнулась с серьезной нехваткой вагонов. Поэтому сейчас на некоторых направлениях желающих приобрести билеты в 3 раза больше, чем доступных мест.

Также Новини.LIVE писали, как получить бесплатные билеты на поезда Укрзализныци по программе "3000 км по Украине". Количество доступных мест формируется автоматически. Технической возможности заранее определить или сообщить точное количество билетов, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату, нет.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации