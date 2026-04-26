Главная Транспорт Детский вагон: могут ли путешествовать пассажиры без малышей

Детский вагон: могут ли путешествовать пассажиры без малышей

Дата публикации 26 апреля 2026 10:12
Детские купе УЗ: кто имеет право покупать места
Молодая семья с детьми путешествует поездами Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Летом 2024 Укрзализныця впервые открыла продажу билетов на детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня, которые были спроектированы при финансовой поддержке UNICEF Ukraine. Они были созданы для того, чтобы путешествия маленьких украинцев и их родителей были более комфортными. В УЗ ответили, могут ли покупать места в таких купе пассажиры без детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Места в детских вагонах УЗ

В разгар весны очень трудно приобрести билеты во Львов — популярный туристический город с уникальной старинной архитектурой и природой. В частности, путешественница поинтересовалась, пустят ли ее в вагон детского купе без малыша.

"Могу ли я купить последний билет в детском купе, если я еду без детей? Остался единственный билет до Львова, а я не знаю пустят ли меня в поезд, если я его возьму", — поинтересовался пользователь.

В УЗ ответили, к сожалению, пассажиров без детей не пускают в такие вагоны. Там добавили, что разместили сообщение в приложении об этом.

Однако одна из пользовательниц заявила, что лично была свидетелем как женщины без детей ехали в детском купе. В ее поезде это никак не контролировалось эта ситуация.

"Мы с малым ехали в этом купе, и с нами были женщины без детей".

"Открою "тайну" — ни женские, ни детские вагоны в правилах перевозки пассажиров де-юре не узаконены, поэтому запретить никто не может. Это лишь рекомендация и не более".

"Неоднократно ехала в детском вагоне, в котором были люди без детей".

Люди без детей ездят в таких вагонах. Как раз была свидетелем этого пару недель назад, когда наши попутчики в детском вагоне были без детей".

Ранее Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях Укрзализныця останавливает поезда. Там объяснили, что эвакуация всех без исключения пассажиров происходит не из-за самого факта объявления воздушной тревоги в регионе. Поезда останавливают только в случаях реальной угрозы атаки дронов или ракет.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
