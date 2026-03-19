Оплата труда проводников Укрзализныци - условия и суммы

Проводницы Укразлизныци ждут пассажиров.

Ежедневно поезда Укрзализныци доставляют пассажиров почти во все уголки Украины. Пунктуальность поездов, их обслуживание, сопровождение путешественников в поездах обеспечивают тысячи работников железнодорожного перевозчика.

Сколько в среднем зарабатывают работники перевозчика рассказали в акционерном обществе "Украинская железная дорога" на запрос Новини.LIVE.

Какие зарплаты предлагают работникам Укрзализныци

В АО "Украинская железная дорога" сообщили, что среднемесячная заработная плата (консолидированная) работников за 2025 год составляла 21 868 грн, за январь 2026 года — 22 203 грн.

Там добавили, что на период действия правового режима военного положения ежемесячно выплачивается дополнительное поощрение (премирование) работникам, выполняющим работу условиях угрозы для их жизни и здоровья, в том числе и на территориях, определенных Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Для работников, обслуживающих международные рейсы никаких надбавок не предусматривается.

В Укрзализныце рассказали, что последнее общее повышение часовых тарифных ставок и схем должностных окладов (окладов) было осуществлено в апреле 2024 года.

В компании заверили, что сейчас ищут все возможные пути выхода из кризиса, и в случае улучшения финансового состояния компании вопрос повышения уровня оплаты работникам станет приоритетным.

