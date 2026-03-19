Оплата труда проводников Укрзализныци: условия и суммы

Дата публикации 19 марта 2026 16:46
Оплата труда проводников Укрзализныци - условия и суммы
Проводницы Укразлизныци ждут пассажиров. Фото: УЗ

Ежедневно поезда Укрзализныци доставляют пассажиров почти во все уголки Украины. Пунктуальность поездов, их обслуживание, сопровождение путешественников в поездах обеспечивают тысячи работников железнодорожного перевозчика.

Сколько в среднем зарабатывают работники перевозчика рассказали в акционерном обществе "Украинская железная дорога" на запрос Новини.LIVE.

Какие зарплаты предлагают работникам Укрзализныци

В АО "Украинская железная дорога" сообщили, что среднемесячная заработная плата (консолидированная) работников за 2025 год составляла 21 868 грн, за январь 2026 года — 22 203 грн.

Там добавили, что на период действия правового режима военного положения ежемесячно выплачивается дополнительное поощрение (премирование) работникам, выполняющим работу условиях угрозы для их жизни и здоровья, в том числе и на территориях, определенных Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Для работников, обслуживающих международные рейсы никаких надбавок не предусматривается.

В Укрзализныце рассказали, что последнее общее повышение часовых тарифных ставок и схем должностных окладов (окладов) было осуществлено в апреле 2024 года.

В компании заверили, что сейчас ищут все возможные пути выхода из кризиса, и в случае улучшения финансового состояния компании вопрос повышения уровня оплаты работникам станет приоритетным.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця повысила стоимость постельных комплектов. За него пассажирам придется уже отдать 95 гривен, вместо привычных 80 гривен.

Комплекты подорожали как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

Также писали, что УЗ временно из-за постоянных атак врага на железную дорогу приостановила маршрут скоростных поездов Интерсити сообщением Харьков — Киев. Пассажиры смогут добираться в столицу поездом Харьков — Полтава, а затем пересесть на Интерсити Полтава — Киев.

зарплаты Укрзализныця средняя зарплата
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
