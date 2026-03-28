Главная Транспорт В УЗ напомнили о переводе часов: в билетах актуальное время

Дата публикации 28 марта 2026 21:55
Пассажиры спешат на свой поезд на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 29 марта Украина переходит на летнее время. Украинцы переводят стрелки часов на час вперед и ночь становится короче. В Укрзализныце предоставили рекомендации пассажирам, которые этой ночью будут путешествовать поездами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ в Facebook.

Укрзализныця изменила графики поездов

Перевозчик напомнил пассажирам, что в ночь с 28 на 29 марта в 03:00 часы необходимо будет перевести на один час вперед, на 04:00.

Современные гаджеты перейдут на летнее время автоматически, а вот механические часы стоит перевести немного заранее вручную.

Поезда Укрзализныци уже будут курсировать по обновленному, актуальному времени, поэтому если у вас запланировано путешествие утренним поездом — стоит проверить билет и спланировать выезд, чтобы не опоздать.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие сейчас скидки действуют для студентов на билеты Укрзализныци.

Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса. Однако перевозчик убрал возможность сэкономить в Киевской кольцевой электричке.

Также Новини.LIVE писали, что многие украинские пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от УЗ. Для получения такой возможности нужно активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзалізниці. Но авторизацию могут пройти только те пассажиры, данные о которых есть в Едином государственном демографическом реестре.

Частые вопросы

Как украинцам покупать билеты на поезда Укрзализныци?

Купить билеты Укрзализныци пассажирам можно через официальное приложение Укрзализныци, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боты в Viber или Telegram, а также через Приват24. Электронный билет с QR-кодом сохраняется в кабинете пассажира, его также можно скачать отдельно на гаджет.

Продажа билетов обычно открывается за 20 дней до поездки в период с 8 до 9 утра.

Кто из украинцев имеет право на 50% скидки на билеты УЗ?

С 1 октября по 15 мая УЗ предоставляет 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для определенных категорий пассажиров, в том числе некоторых пожилых людей:

  • жертв нацистских преследований;
  • людей с инвалидностью из-за войны (I, II или III группы);
  • родителей погибших, умерших или пропавших без вести военных;
  • сопровождающих людей с инвалидностью I группы и участники Второй мировой войны в возрасте от 85 лет.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
