В УЗ напомнили о переводе часов: в билетах актуальное время
В ночь на 29 марта Украина переходит на летнее время. Украинцы переводят стрелки часов на час вперед и ночь становится короче. В Укрзализныце предоставили рекомендации пассажирам, которые этой ночью будут путешествовать поездами.
Укрзализныця изменила графики поездов
Перевозчик напомнил пассажирам, что в ночь с 28 на 29 марта в 03:00 часы необходимо будет перевести на один час вперед, на 04:00.
Современные гаджеты перейдут на летнее время автоматически, а вот механические часы стоит перевести немного заранее вручную.
Поезда Укрзализныци уже будут курсировать по обновленному, актуальному времени, поэтому если у вас запланировано путешествие утренним поездом — стоит проверить билет и спланировать выезд, чтобы не опоздать.
Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса. Однако перевозчик убрал возможность сэкономить в Киевской кольцевой электричке.
Также Новини.LIVE писали, что многие украинские пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от УЗ. Для получения такой возможности нужно активировать "Дія.Підпис" в приложении Укрзалізниці. Но авторизацию могут пройти только те пассажиры, данные о которых есть в Едином государственном демографическом реестре.
Частые вопросы
Как украинцам покупать билеты на поезда Укрзализныци?
Купить билеты Укрзализныци пассажирам можно через официальное приложение Укрзализныци, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боты в Viber или Telegram, а также через Приват24. Электронный билет с QR-кодом сохраняется в кабинете пассажира, его также можно скачать отдельно на гаджет.
Продажа билетов обычно открывается за 20 дней до поездки в период с 8 до 9 утра.
Кто из украинцев имеет право на 50% скидки на билеты УЗ?
С 1 октября по 15 мая УЗ предоставляет 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для определенных категорий пассажиров, в том числе некоторых пожилых людей:
- жертв нацистских преследований;
- людей с инвалидностью из-за войны (I, II или III группы);
- родителей погибших, умерших или пропавших без вести военных;
- сопровождающих людей с инвалидностью I группы и участники Второй мировой войны в возрасте от 85 лет.
