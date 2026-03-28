В УЗ нагадали про переведення годинників: у квитках актуальний час

Пасажири поспішають на свій потяг на столичному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 29 березня Україна переходить на літній час. Українці переводять стрілки годинників на годину вперед і ніч стає коротшою. В Укрзалізниці надали рекомендації пасажирам, які цієї ночі будуть мандрувати потягами.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу УЗ у Facebook.

Укрзалізниця змінила графіки

Перевізник нагадав пасажирам, що у ніч із 28 на 29 березня о 03:00 годинник необхідно буде перевести на одну годину вперед, на 04:00.

Сучасні гаджети перейдуть на літній час автоматично, а ось механічні годинники варто перевести трохи заздалегідь вручну.

Потяги Укрзалізниці вже курсуватимуть за оновленим, актуальним часом, тому якщо у вас запланована мандрівка ранковим потягом — варто перевірити квиток та спланувати виїзд, щоб не запізнитися.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які нині знижки діють для студентів на квитки Укрзалізниці.

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу. Проте перевізник прибрав можливість зекономити у Київській кільцевій електричці.

Також Новини.LIVE писали, що багато українських пенсіонерів не можуть скористатися соціальною ініціативою "3000 кілометрів Україною" від УЗ. Для отримання такої можливості потрібно активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці. Але авторизацію можуть пройти лише ті пасажири, дані про яких є у Єдиному державному демографічному реєстрі.

Часті питання

Як українцям купувати квитки на потяги Укрзалізниці?

Придбати квитки Укрзалізниці пасажирам можна через офіційний додаток Укрзалізниці, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боти в Viber або Telegram, а також через Приват24. Електронний квиток з QR-кодом зберігається в кабінеті пасажири, його також можна скачати окремо на гаджет.

Продаж квитків зазвичай відкривається за 20 днів до поїздки у період з 8 до 9 ранку.

Хто з українців має право на 50% знижки на квитки УЗ?

З 1 жовтня по 15 травня УЗ надає 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення для певних категорій пасажирів, у тому числі деяких людей похилого віку: