Leo Express запустил акцию «1+50% скидка на второй билет»: как воспользоваться

Поезд Leo Express. Фото: Leo Express/Facebook

Чешский частный оператор Leo Express предлагает возможность недорого путешествовать по Европе. Перевозчик возобновил специальное предложение "1+50% скидка на второй билет" для совместных поездок. Путешественники могут сэкономить 50% на втором билете на всех междугородних и международных автобусных и железнодорожных маршрутах компании.

Об этом говорится на официальном сайте Leo Express, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Новая акция от Leo Express

У пассажиров появилась прекрасная возможность отправиться вдвоем навстречу осенним приключениям за границу и насладиться красочными городами и природой.

Осенняя акция действует на все поезда и автобусы дальнего следования. Чтобы воспользоваться предложением перевозчика, необходимо ввести промокод LE50 при оплате билетов на официальном сайте перевозчика или в фирменном приложении.

Стоимость билетов на популярные направления:

Читайте также:

Прага – Краков — от 2,5 евро;

Прага – Оломоуц — от 3,7 евро;

Острава – Прага — от 6,6 евро;

Кошице – Оломоуц — от 8,7 евро.

Акция действует с 14 по 18 сентября 2026 года и распространяется на поездки до 12 декабря 2026 года.

Скидка 50 % на каждый второй билет действует для всех тарифов в классах Economy, Economy Sleeper и Economy Sleeper Lady при условии покупки четного количества билетов на один и тот же рейс. В случае сочетания тарифов в заказе скидка применяется к самому дешевому билету.

Билеты можно вернуть только вместе (2 пассажира, скидка 1+50%) не позднее чем за 24 часа до отправления рейса.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать на поездах по Европе. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

Также Новости.LIVE писали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль – Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты начинаются от 15 евро.