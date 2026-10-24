Поезд Nox Mobility. Фото: nox.mobility/Instagram

Мечтаете путешествовать по Европе, наслаждаясь комфортом, а не теснотой в самолете? Новый поезд со спальными местами может стать идеальным решением.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Nox Mobility запускает новый поезд

Компания Nox Mobility начнет свою деятельность в следующем году как альтернатива короткомагистральным авиарейсам. Цены на билеты должны быть доступными.

Поезд со спальными вагонами Nox Mobility начнет курсировать в марте 2027 года. Маршрут будет пролегать между Гамбургом и Мюнхеном с остановками в Бремене и Аугсбурге.

Первый рейс отправляется из Гамбурга в 21:22 и прибывает в 8:14. Поезда будут курсировать в обоих направлениях три раза в неделю.

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Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 65 евро. Дети в возрасте до четырёх лет могут путешествовать бесплатно в сопровождении взрослого пассажира.

Поезда Nox Suites оборудованы отдельными зонами для каждого пассажира. У каждого путешественника будет отдельное удобное кресло, которое раскладывается, где пассажир сможет не только поработать, но и расслабиться.

Внутри кабины также есть кровать длиной два метра, место для хранения вещей, разъёмы для зарядки и большое окно, из которого можно любоваться пейзажами.

В поезде Nox Mobility нет вагона-ресторана, однако пассажир может заранее заказать блюда, которые будут подаваться в купе.

В будущем перевозчик надеется запустить дополнительные маршруты в такие города, как Стокгольм, Вена, Амстердам, Тулуза, Барселона, вплоть до Реджо-ди-Калабрия в Италии. В частности, к 2035 году компания планирует соединить 100 европейских городов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что Eurostar продолжает обновлять подвижной состав. Новой изюминкой поездов компании станут двухэтажные бары на борту. Новый электропарк получит название "Eurostar Celestia", которое происходит от латинского слова caelestis и означает "небесный".