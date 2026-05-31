Leo Express анонсировал поезд с остановкой вблизи украинской границы

Дата публикации 31 мая 2026 11:30
Leo Express запускает новый рейс: маршрут и график
Пассажиры едут в поезде Leo Express. Фото: leoexpress.com. Коллаж: Новини.LIVE

Чешский частный оператор Leo Express открывает новый железнодорожный маршрут из Польши в Германию. Первые рейсы стартуют уже с 25 июня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Time Out.

Новый маршрут Leo Express

Поезд будет отправляться из восточнопольского города Перемышль и будет останавливаться в Кракове, Праге, Дрездене и Лейпциге, конечной остановкой станет Франкфурт. Город Перемышль стал главным транспортным узлом для украинских путешественников с начала войны, поскольку он расположен всего в 10 км от границы.

Маршрут длиной 1 300 км станет одним из самых длинных в Европе — его продолжительность составит около 18 часов.

Поезда из Перемышля будут отправляться со станции в 13:31 и прибывать на следующее утро во Франкфурт в 7:53. В обратном направлении поезда будут отправляться в 8:27 и прибывать в 2:23, что является несколько неудобным временем.

Поезда Leo Express оборудованы всем необходимым для пассажиров от Wi-Fi и кондиционеров до блюд. Пока пока неизвестна стоимость билетов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что на железнодорожных вокзалах Нидерландов заработает новая система. Искусственный интеллект будет выявлять оставленный багаж. Такой шаг поможет предотвратить перебои в графиках движения поездах.

Также Новини.LIVE писали, что в Литве запустили поезд с необычным оформлением. В частности, один из вагонов оформили в стиле местного свекольного супа šaltibarščiai ("холодник"). Такая тематика была создана по случаю фестиваля Pink Soup Fest в Вильнюсе, посвященном местному супу холоднику.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
