Leo Express запускает новый рейс: маршрут и график

Чешский частный оператор Leo Express открывает новый железнодорожный маршрут из Польши в Германию. Первые рейсы стартуют уже с 25 июня.

Новый маршрут Leo Express

Поезд будет отправляться из восточнопольского города Перемышль и будет останавливаться в Кракове, Праге, Дрездене и Лейпциге, конечной остановкой станет Франкфурт. Город Перемышль стал главным транспортным узлом для украинских путешественников с начала войны, поскольку он расположен всего в 10 км от границы.

Маршрут длиной 1 300 км станет одним из самых длинных в Европе — его продолжительность составит около 18 часов.

Поезда из Перемышля будут отправляться со станции в 13:31 и прибывать на следующее утро во Франкфурт в 7:53. В обратном направлении поезда будут отправляться в 8:27 и прибывать в 2:23, что является несколько неудобным временем.

Поезда Leo Express оборудованы всем необходимым для пассажиров от Wi-Fi и кондиционеров до блюд. Пока пока неизвестна стоимость билетов.

