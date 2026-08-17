Zentralbahn получила новый поезд: как он выглядит и чем уникален

Поезд компании Stadler. Фото: Stadler/Facebook

Компания Stadler поставила первый из десяти поездов нового поколения FINK швейцарскому железнодорожному оператору Zentralbahn. В течение ближайших нескольких месяцев он пройдет комплексную программу испытаний. Его ввод в эксплуатацию запланирован на зиму 2026 года.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новые поезда в Швейцарии

В ночь с 12 на 13 августа 2026 года первый из десяти поездов был перевезен с завода Stadler в Бусснанге в Интерлакен-Ост, где его разгрузили и ввели в эксплуатацию на сети Zentralbahn.

В течение ближайших недель поезд FINK 1 пройдет всесторонние испытания в реальных эксплуатационных условиях.

В частности, будут проверены динамические характеристики, эффективность торможения, работа систем сцепления и зубчатой тяги, система управления подвижным составом и оборудование безопасности.

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После успешного завершения испытаний поезд получит окончательное разрешение и сможет быть введен в регулярную эксплуатацию.

Поезд нового поколения FINK. Фото: Stadler/Facebook

Поезд Stadler FINK. Фото: Stadler/Facebook

По информации компании Zentralbahn, первый поезд FINK начнет курсировать 13 декабря 2026 года на маршруте Люцерн — Энгельберг.

В поездах FINK 1 предусмотрено 128 сидячих мест, из них 111 — во втором классе и 17 — в первом классе.

По данным производителя, средний срок изготовления одного такого поезда составляет примерно десять месяцев.

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