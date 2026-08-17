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Главная Транспорт В Швейцарии начнут курсировать поезда нового поколения (фото)

В Швейцарии начнут курсировать поезда нового поколения (фото)

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 15:35
Zentralbahn получила новый поезд: как он выглядит и чем уникален
Поезд компании Stadler. Фото: Stadler/Facebook

Компания Stadler поставила первый из десяти поездов нового поколения FINK швейцарскому железнодорожному оператору Zentralbahn. В течение ближайших нескольких месяцев он пройдет комплексную программу испытаний. Его ввод в эксплуатацию запланирован на зиму 2026 года.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новые поезда в Швейцарии

В ночь с 12 на 13 августа 2026 года первый из десяти поездов был перевезен с завода Stadler в Бусснанге в Интерлакен-Ост, где его разгрузили и ввели в эксплуатацию на сети Zentralbahn.

В течение ближайших недель поезд FINK 1 пройдет всесторонние испытания в реальных эксплуатационных условиях.

В частности, будут проверены динамические характеристики, эффективность торможения, работа систем сцепления и зубчатой тяги, система управления подвижным составом и оборудование безопасности.

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После успешного завершения испытаний поезд получит окончательное разрешение и сможет быть введен в регулярную эксплуатацию.

На зображенні може бути: потяг, залізниця та текст
Поезд нового поколения FINK. Фото: Stadler/Facebook
На зображенні може бути: трамвай, потяг, залізниця та текст
Поезд Stadler FINK. Фото: Stadler/Facebook

По информации компании Zentralbahn, первый поезд FINK начнет курсировать 13 декабря 2026 года на маршруте Люцерн — Энгельберг.

В поездах FINK 1 предусмотрено 128 сидячих мест, из них 111 — во втором классе и 17 — в первом классе.

По данным производителя, средний срок изготовления одного такого поезда составляет примерно десять месяцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что испанская компания Renfe добавила 21,6 млн мест в поездах на лето. Самыми популярными направлениями являются Валенсия, север Иберийского полуострова и Андалусия. Дополнительные места доступны на рейсах AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant и Media Distancia, а также на AVE Internacional.

Также Новини.LIVE сообщали, что Leo Express запустил самый длинный рейс в Европе через крупные города Германии, Чехии и Польши. Путь протяженностью 1300 км займет 18,5 часов. Поезда оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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