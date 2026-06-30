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Главная Транспорт Популярный железнодорожный перевозчик из ЕС добавил более 20 млн мест: доступные рейсы

Популярный железнодорожный перевозчик из ЕС добавил более 20 млн мест: доступные рейсы

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Дата публикации 30 июня 2026 12:39
Renfe добавила 21,6 млн мест на лето: доступные направления
Поездка на поезде Renfe. Фото: Renfe, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный железнодорожный оператор Испании Renfe добавил 21,6 млн мест в поездах на летний сезон 2026 года. Дополнительные рейсы будут курсировать в период с 30 июня по 15 сентября.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Renfe расширил расписание на лето

Отмечается, что места доступны на рейсах AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant и Media Distancia, а также на AVE Internacional.

В целом количество мест на коммерческих скоростных и междугородних рейсах на основных железнодорожных коридорах Испании превысит 8,9 миллиона, что на 100 тыс. мест больше, чем в прошлом году.

По данным компании Renfe, самыми популярными направлениями на лето 2026 года являются Валенсия, север Иберийского полуострова и Андалусия. Также на маршруте Мадрид — Аликанте будет добавлено более 410 000 мест.

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На маршруте в Ла-Корунью на северо-западе Испании предусмотрено почти 382 000 мест в поездах серии 106, которые обладают наибольшей вместимостью среди поездов дальнего следования компании Renfe.

Компания также увеличивает пропускную способность высокоскоростных поездов средней дальности Avant и добавила более 3 миллионов мест на лето.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ÖBB и SBB запустили поезд нового поколения Nightjet, который соединил Цюрих (Швейцария) с Веной (Австрия). Рейс курсирует через два важнейших культурных и туристических города Альпийского региона. Цены начинаются от 34 швейцарских франков (почти 37 евро) в одну сторону.

Также Новини.LIVE сообщали, что Leo Express запускает самый длинный рейс в Европе через крупные города Германии, Чехии и Польши. Путь протяженностью 1300 км займет 18,5 часов. Поезда оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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