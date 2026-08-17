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Головна Транспорт У Швейцарії курсуватимуть потяги нового покоління (фото)

У Швейцарії курсуватимуть потяги нового покоління (фото)

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 15:35
Zentralbahn отримав новий потяг: який вигляд він має та чим унікальний
Потяг компанії Stadler. Фото: Stadler/Facebook

Компанія Stadler поставила перший із десяти поїздів нового покоління FINK швейцарському залізничному оператору Zentralbahn. Протягом найближчих кількох місяців він пройде комплексну програму випробувань. Його запуск запланований на зиму 2026 року.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нові потяги у Швейцарії

В ніч з 12 на 13 серпня 2026 року перший із десяти поїздів був перевезений із заводу Stadler у Бусснангу до Інтерлакена-Ост, де його розвантажили та ввели в експлуатацію на мережі Zentralbahn.

Протягом найближчих тижнів поїзд FINK 1 пройде всебічні випробування в реальних експлуатаційних умовах.

Зокрема, будуть перевірені динамічні характеристики, ефективність гальмування, робота систем зчеплення та зубчастої тяги, система управління рухомим складом та обладнання безпеки.

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Після успішного завершення випробувань поїзд отримає остаточний дозвіл і зможе бути введений у регулярну експлуатацію.

На зображенні може бути: потяг, залізниця та текст
Поїзд нового покоління FINK. Фото: Stadler/Facebook
На зображенні може бути: трамвай, потяг, залізниця та текст
Поїзд Stadler FINK. Фото: Stadler/Facebook

За інформацією компанії Zentralbahn, перший поїзд FINK почне курсувати 13 грудня 2026 року на маршруті Люцерн — Енгельберг.

У поїздах FINK 1 облаштовано 128 сидячих місць, з них 111 — у другому класі та 17 — у першому класі.

За даними виробника, середній термін виготовлення одного такого поїзда становить приблизно десять місяців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що іспанський Renfe додав 21,6 млн місць на потяги на літо. Найпопулярнішими напрямками є Валенсія, північ Іберійського півострова та Андалусія. Додаткові місця доступні на рейсах AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant та Media Distancia, а також на AVE Internacional.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запустив найдовший рейс у Європі через великі міста Німеччини, Чехії та Польщі. Дорога, протяжністю 1300 км, займатиме 18,5 годин. Потяги оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонерами. 

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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