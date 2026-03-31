Более 500 станций: страна с самой большой подземкой мира

Более 500 станций: страна с самой большой подземкой мира

Дата публикации 31 марта 2026 07:32
Более 500 станций: страна с самой большой подземкой мира
Станции метрополитена китайского Шанхая. Фото: Tripadvisor

Самый большой метрополитен в мире расположен в китайском городе Шанхай. Он является настоящим гигантским подземным лабиринтом, который пугает своими масштабами туристов. Китайская подземка стремительно развивается.

Новини.LIVE подробнее расскажут о метро Шанхая.

Самое большое метро в мире

Шанхайский метрополитен простирается более чем на 800 километров и насчитывает более 500 станций, которые соединяют густонаселенные районы мегаполиса.

Метрополитен постоянно развивается. В частности, кроме линий 1 и 2, построенных в 1990-х годах, 98% маршрутов появились в течение последних двух десятилетий. Ежедневно поезда шанхайского метро перевозят более 10 миллионов пассажиров.

Метро Шанхая поражает не только масштабом, но и инновациями. Здесь курсируют беспилотные поезда, а на станциях все оборудовано по последнему слову техники — от сканеров лица до интерактивных карт.

Благодаря технологиям поезда здесь всегда движутся без задержек, кроме того полная автоматизация позволяет исключить человеческий фактор.

Станции шанхайского метрополитена выглядят как произведения современного искусства. Здесь установлены стеклянные купола, огромные интерактивные экраны и уникальные световые инсталляции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2026 году стоимость проезда в шанхайском метро остается достаточно доступной. Она составляет от 2 до 9 юаней за поездку (примерно 0,36-1,60 доллара или 15-70 гривен) в зависимости от расстояния.

Ранее Новини.LIVE писали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам. Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему в Днепре построили самое компактное метро только из 6 станций. Когда составляли его проект, организаторы руководствовались не идеей проложить линии через весь город, а чтобы соединить промышленные районы Днепра. Сейчас несмотря на выделенное финансирование работы по развитию подземки прекратились.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
