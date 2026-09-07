Правила для электросамокатов в Германии в 2027 году: размеры штрафов и правила пользования

Женщина на электросамокате. Фото: Новини.LIVE

В Германии готовят существенное ужесточение регулирования сферы микромобильного транспорта. С 1 марта 2027 года в стране начнут действовать новые требования к электросамокатам. Изменения коснутся как технического оснащения транспорта, так и размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Сайт Новини.LIVE узнал подробнее об ограничениях и размерах штрафов, которые придется платить нарушителям.

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Технические требования и приравнивание к велосипедам

Как отмечает немецкая таблоидная газета, основное техническое нововведение коснется новых моделей электросамокатов, которые будут появляться на рынке. Их обяжут оснащать указателями поворота (поворотниками). В то же время владельцам уже приобретенных устройств устанавливать их задним числом не придется.

С марта 2027 года электросамокаты в большинстве дорожных ситуаций будут юридически приравнены к велосипедам.

Тогда уже:

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Водители самокатов смогут пользоваться зеленой стрелкой для велосипедистов. На тротуарах и в пешеходных зонах, где разрешено движение велосипедов, смогут ездить и электросамокаты. Однако исключительно со скоростью пешехода и с соблюдением повышенной осторожности.

Размер штрафа и борьба с неправильной парковкой

Законодатели также существенно повышают финансовую ответственность за нарушение правил дорожного движения. Уже с марта следующего года езда по тротуару обойдется нарушителям в штраф от 15 до 25 евро. А для тех, кто любит кататься вдвоем на одном самокате, наказание увеличится с 5 до 25 евро.

Особое внимание уделено и борьбе с бесконтрольным бросанием прокатного транспорта на улицах. Муниципалитеты получат расширенные полномочия по определению обязательных зон для парковки самокатов сервисов шеринга. Кроме того, сами прокатные компании будут нести большую ответственность за ущерб, причиненный в результате ДТП или ненадлежащего размещения транспорта.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за что может оштрафовать авиакомпания-лоукостер WizzAir. В авиакомпании считают, что обычная подушка для путешествий классифицируется как полноценный отдельный предмет ручной клади. Путешественникам придется доплатить за нее в аэропорту при посадке на рейс от 55 до 65 евро, в то время как по даже более низкой цене можно добраться до некоторых городов Европы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему авиакомпания Ryanair оштрафовала своего пассажира на сумму более 1 200 евро. Суд польского города Познань признал виновным пассажира, который 28 июня 2025 года сорвал рейс FR954 из Пальмы-де-Майорки в Познань. Он обязал его уплатить штраф в размере 3 000 злотых (примерно 696 евро) за нарушение порядка во время полета.