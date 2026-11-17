Пассажиры в вагоне. Фото: УНИАН

Температура в вагонах Укрзализныци может испортить всю поездку. Пассажирам иногда приходится мерзнуть, а просьбу сделать теплее проводник может выполнить лишь частично. Дело в том, что в Укрзализныце действуют определенные правила относительно температуры, которых должны придерживаться сотрудники.

Можно ли требовать больше тепла в вагоне и кому жаловаться, рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Какая температура должна быть в поезде

В пассажирских вагонах действуют температурные нормы, которые зависят от времени года, типа поезда и оборудования. Обычно комфортной считается температура от +18 до +24 градусов. Однако в разных вагонах показатели могут отличаться.

Например, для плацкартных вагонов предусмотрен диапазон от +18 до +22 градусов, для купейных — от +18 до +24 градусов, а для современных поездов "Интерсити" — от +20 до +24 градусов. В то же время в вагонах с кондиционерами летом температура должна составлять от +22 до +26 градусов.

За поддержание необходимого режима отвечает система климат-контроля. Она автоматически регулирует температуру, поэтому выключать ее каждый раз, когда кому-то становится прохладно, нет необходимости.

Читайте также:

Что делать пассажиру, которому стало холодно

Если в вагоне холодно, пассажир может обратиться к проводнику и попросить повысить температуру. Сотрудник поезда имеет возможность изменять настройки климат-контроля, но только в пределах допустимого температурного диапазона. Он может сделать в вагоне теплее. Однако полностью отключать систему или устанавливать любую температуру по просьбе пассажира запрещено. Ведь климат-контроль поддерживает заданный режим для всего вагона.

В старых поездах отопление и вентиляция работают по другим принципам, а возможности регулирования температуры ограничены.

Почему в вагонах УЗ бывает холодно

Температура в поезде зависит не только от настроек отопления. На нее могут влиять:

Состояние оборудования. В старых вагонах системы отопления и вентиляции могут работать неравномерно.

В старых вагонах системы отопления и вентиляции могут работать неравномерно. Тип вагона. В современных поездах с климат-контролем поддерживать стабильную температуру проще.

В современных поездах с климат-контролем поддерживать стабильную температуру проще. Частые остановки. Через открытые двери в вагон попадает холодный воздух.

Через открытые двери в вагон попадает холодный воздух. Количество пассажиров. Заполненность вагона также влияет на температуру внутри.

Заполненность вагона также влияет на температуру внутри. Работа персонала. От правильной настройки оборудования зависит, насколько комфортно будет людям.

Из-за этого даже в пределах одного поезда температура может ощущаться по-разному.

Куда обращаться, если в поезде холодно

Если во время поездки приходится мерзнуть, сначала нужно сообщить о проблеме проводнику. Он может проверить работу оборудования и, по возможности, скорректировать температуру.

Если ситуация не изменится, пассажир имеет право обратиться к начальнику поезда. Также можно подать жалобу через официальные каналы связи Укрзализныци.

В обращении необходимо указать:

номер поезда и дату поездки;

номер вагона;

время, когда возникла проблема;

что именно произошло и как отреагировали сотрудники.

По возможности к жалобе можно приложить фото или видео.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать пассажирам Укрзализныци, если во время поездки возникла проблема. Одна пассажирка из-за неисправного замка застряла в туалете вагона на 30 минут. У перевозчика посоветовали обращаться в контакт-центр по номеру 0-800-503-111 или писать на электронную почту.

Также Новини.LIVE писали, какие правила действуют для пассажиров Укрзализныци во время поездки. Если кто-то в вагоне употребляет алкоголь, об этом нужно сообщить поездной бригаде. За нарушение пассажира могут высадить на ближайшей станции в сопровождении полиции.