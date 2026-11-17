В поездах УЗ холодно: какую температуру должны обеспечить пассажирам
Температура в вагонах Укрзализныци может испортить всю поездку. Пассажирам иногда приходится мерзнуть, а просьбу сделать теплее проводник может выполнить лишь частично. Дело в том, что в Укрзализныце действуют определенные правила относительно температуры, которых должны придерживаться сотрудники.
Можно ли требовать больше тепла в вагоне и кому жаловаться, рассказывает Новини.LIVE.
Какая температура должна быть в поезде
В пассажирских вагонах действуют температурные нормы, которые зависят от времени года, типа поезда и оборудования. Обычно комфортной считается температура от +18 до +24 градусов. Однако в разных вагонах показатели могут отличаться.
Например, для плацкартных вагонов предусмотрен диапазон от +18 до +22 градусов, для купейных — от +18 до +24 градусов, а для современных поездов "Интерсити" — от +20 до +24 градусов. В то же время в вагонах с кондиционерами летом температура должна составлять от +22 до +26 градусов.
За поддержание необходимого режима отвечает система климат-контроля. Она автоматически регулирует температуру, поэтому выключать ее каждый раз, когда кому-то становится прохладно, нет необходимости.
Что делать пассажиру, которому стало холодно
Если в вагоне холодно, пассажир может обратиться к проводнику и попросить повысить температуру. Сотрудник поезда имеет возможность изменять настройки климат-контроля, но только в пределах допустимого температурного диапазона. Он может сделать в вагоне теплее. Однако полностью отключать систему или устанавливать любую температуру по просьбе пассажира запрещено. Ведь климат-контроль поддерживает заданный режим для всего вагона.
В старых поездах отопление и вентиляция работают по другим принципам, а возможности регулирования температуры ограничены.
Почему в вагонах УЗ бывает холодно
Температура в поезде зависит не только от настроек отопления. На нее могут влиять:
- Состояние оборудования. В старых вагонах системы отопления и вентиляции могут работать неравномерно.
- Тип вагона. В современных поездах с климат-контролем поддерживать стабильную температуру проще.
- Частые остановки. Через открытые двери в вагон попадает холодный воздух.
- Количество пассажиров. Заполненность вагона также влияет на температуру внутри.
- Работа персонала. От правильной настройки оборудования зависит, насколько комфортно будет людям.
Из-за этого даже в пределах одного поезда температура может ощущаться по-разному.
Куда обращаться, если в поезде холодно
Если во время поездки приходится мерзнуть, сначала нужно сообщить о проблеме проводнику. Он может проверить работу оборудования и, по возможности, скорректировать температуру.
Если ситуация не изменится, пассажир имеет право обратиться к начальнику поезда. Также можно подать жалобу через официальные каналы связи Укрзализныци.
В обращении необходимо указать:
- номер поезда и дату поездки;
- номер вагона;
- время, когда возникла проблема;
- что именно произошло и как отреагировали сотрудники.
По возможности к жалобе можно приложить фото или видео.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать пассажирам Укрзализныци, если во время поездки возникла проблема. Одна пассажирка из-за неисправного замка застряла в туалете вагона на 30 минут. У перевозчика посоветовали обращаться в контакт-центр по номеру 0-800-503-111 или писать на электронную почту.
Также Новини.LIVE писали, какие правила действуют для пассажиров Укрзализныци во время поездки. Если кто-то в вагоне употребляет алкоголь, об этом нужно сообщить поездной бригаде. За нарушение пассажира могут высадить на ближайшей станции в сопровождении полиции.