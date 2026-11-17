Пасажири у вагоні. Фото: УНІАН

Температура у вагонах Укрзалізниці може зіпсувати всю поїздку. Пасажирам іноді доводиться мерзнути, а прохання зробити тепліше провідник може виконати лише частково. Річ у тім, що в Укрзалізниці діють певні правила щодо температури, яких мають дотримуватися працівники.

Чи можна вимагати більше тепла у вагоні та кому скаржитися, розповідає Новини.LIVE.

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Яка температура має бути у потязі

У пасажирських вагонах діють температурні норми, які залежать від пори року, типу поїзда та обладнання. Зазвичай комфортною вважається температура від +18 до +24 градусів. Однак у різних вагонах показники можуть відрізнятися.

Наприклад, для плацкартних вагонів передбачений діапазон від +18 до +22 градусів, для купейних — від +18 до +24 градусів, а для сучасних поїздів Інтерсіті — від +20 до +24 градусів. Водночас у вагонах із кондиціонерами влітку температура має становити від +22 до +26 градусів.

За підтримання потрібного режиму відповідає система клімат-контролю. Вона автоматично регулює температуру, тому вимикати її щоразу, коли комусь стає прохолодно, немає потреби.

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Що робити пасажиру, який змерз

Якщо у вагоні холодно, пасажир може звернутися до провідника та попросити підвищити температуру. Працівник поїзда має можливість змінювати налаштування клімат-контролю, але лише в межах дозволеного температурного діапазону. Він може зробити у вагоні тепліше. Проте повністю вимкнути систему або встановити будь-яку температуру на прохання пасажира заборонено. Адже клімат-контроль підтримує заданий режим для всього вагона.

У старіших поїздах опалення та вентиляція працюють за іншими принципами, а можливості регулювання температури обмежені.

Чому у вагонах УЗ буває холодно

Температура у поїзді залежить не лише від налаштувань опалення. На неї можуть впливати:

Стан обладнання. У старих вагонах системи опалення та вентиляції можуть працювати нерівномірно.

У старих вагонах системи опалення та вентиляції можуть працювати нерівномірно. Тип вагона. У сучасних поїздах із клімат-контролем підтримувати стабільну температуру легше.

У сучасних поїздах із клімат-контролем підтримувати стабільну температуру легше. Часті зупинки. Через відчинені двері до вагона потрапляє холодне повітря.

Через відчинені двері до вагона потрапляє холодне повітря. Кількість пасажирів. Заповненість вагона також впливає на температуру всередині.

Заповненість вагона також впливає на температуру всередині. Робота персоналу. Від правильного регулювання обладнання залежить, наскільки комфортно буде людям.

Через це навіть у межах одного поїзда температура може відчуватися по-різному.

Куди скаржитися, якщо у поїзді холодно

Якщо під час поїздки доводиться мерзнути, спочатку потрібно повідомити про проблему провіднику. Він може перевірити роботу обладнання та за можливості скоригувати температуру.

Якщо ситуація залишається без змін, пасажир має право звернутися до начальника поїзда. Також можна подати скаргу через офіційні канали зв'язку Укрзалізниці.

У зверненні потрібно зазначити:

номер поїзда та дату поїздки;

номер вагона;

час, коли виникла проблема;

що саме сталося та як відреагували працівники.

За можливості до скарги можна додати фото або відео.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити пасажирам Укрзалізниці, якщо виникла проблема під час поїздки. Одна мандрівниця через несправний замок застрягла в туалеті вагона на 30 хвилин. У перевізника порадили звертатися до контакт-центру за номером 0-800-503-111 або писати на електронну пошту.

Також Новини.LIVE писали, які правила діють для пасажирів Укрзалізниці під час поїздки. Якщо хтось у вагоні вживає алкоголь, потрібно повідомити поїзну бригаду. За порушення пасажира можуть висадити на найближчій станції у супроводі поліції.