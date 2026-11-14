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Главная Транспорт Алкоголь в поезде УЗ: какое наказание грозит за употребление спиртных напитков

Алкоголь в поезде УЗ: какое наказание грозит за употребление спиртных напитков

Ua ru
14 ноября 2026 10:12
Путешествие с УЗ: какое наказание грозит пассажиру за употребление алкоголя
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Чтобы путешествия на поезде были максимально комфортными и безопасными, Укрзализныця установила ряд правил и ограничений. В частности, строго запрещается употреблять алкоголь. Перевозчик рассказал, как следует действовать, если кто-то из пассажиров употребляет спиртные напитки.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

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Употребление алкоголя в поездах УЗ

Одна из пассажирок призвала пассажиров, собирающихся садиться в поезд, не употреблять спиртные напитки и "потерпеть" до места прибытия.

В УЗ рассказали, что при обнаружении таких случаев следует сразу сообщать об этом поездной бригаде.

"Мы, конечно, при явно выраженном алкогольном состоянии к посадке не допускаем, но, как показывает практика, "это дело" начинается за закрытыми дверями купе", — добавил перевозчик.

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Перевозчик также напомнил всем путешественникам, что в случае нарушений Правил перевозок, в частности путем употребления на борту алкогольных напитков, пассажир может быть высажен из поезда на ближайшей станции в сопровождении сотрудников полиции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от "Укрзализныци". Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Также Новини.LIVE писали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершается. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.

алкоголь правила путешествие поезда ограничения
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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