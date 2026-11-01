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Главная Транспорт Метро с пузырями: станция метро, которая удивляет необычным дизайном

Метро с пузырями: станция метро, которая удивляет необычным дизайном

Ua ru
1 ноября 2026 08:38
Метро в Чехии: чем поражает туристов станция "Чешкоморавская" Instagram
Станция «Чешкоморавская». Фото: instagram.com/prgbrut

В Чехии одна из станций метро украшена стеклянными панелями, наполненными крошечными пузырьками воздуха. Их создал чешский дизайнер Максим Вельчовский.

Об этом пишет English Radio, передает Новини.LIVE.

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Чем уникально метро в Чехии

Станция "Чешкоморавская" была закрыта в январе прошлого года для проведения капитального ремонта, стоимость которого составила почти миллиард крон.

Рабочие отремонтировали несущие конструкции, обновили платформу и оборудование станции, а также заменили эскалаторы.

Однако самое заметное изменение — это художественная часть. Керамическую плитку, которой ранее была облицована платформа, заменили на панели из сплавленного стекла с мелкими пузырьками воздуха, созданные чешским дизайнером Максимом Вельчовским.

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Каждую панель изготавливали вручную на стекольном заводе в Новом Боре, а создание пузырьков внутри стекла было самой сложной частью процесса. Проект требовал тесного сотрудничества с инженерами, экспертами по безопасности и другими специалистами.

"Представьте себе лист стекла, посыпанный фритом — чем-то вроде кристаллического сахара, — а затем еще один лист стекла, положенный сверху. Эти две части сливаются воедино так, что воздух остается запертым между ними. Главное было контролировать этот воздух, чтобы он не скапливался, а образовывал пузырьки, равномерно распределенные и навсегда запечатанные", — рассказал Вельчовский.

Планировалось, что реконструкция завершится к концу прошлого года, однако вскоре после начала работ инженеры обнаружили, что несущие конструкции станции находились в худшем состоянии, чем ожидалось.

В итоге реконструкция заняла четырнадцать месяцев и обошлась примерно в 930 миллионов крон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочие установили более мощные эскалаторы, рассчитанные на большие потоки людей, направляющихся в «O2 Arena». На этой арене проходят чемпионаты мира по фигурному катанию, которые посещают тысячи зрителей.

Станция Чешкоморавская была открыта в ноябре 1990 года. Она была конечной станцией линии B до тех пор, пока в 1998 году линия не была продлена до станции "Черный Мост".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что станцию метро "Архитектора Бекетова" планируют реконструировать для обучения детей. На станции планируется обустроить учебные помещения, санузлы и обновить инженерные системы. Ожидаемая стоимость реконструкции составляет более 27 млн грн без НДС, а завершить работы планируют до конца 2026 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что в стенах киевского метрополитена укрываются жители и гости города во время атак России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул, при необходимости также можно воспользоваться туалетом. На части станций оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов.

путешествие Чехия Европа Дизайн метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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