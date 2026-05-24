Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Париж предлагает закрепить украинский статус Крыма в названии станции метро

Париж предлагает закрепить украинский статус Крыма в названии станции метро

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 07:32
Метро в Париже: как планируют привлечь внимание мира к Украине
Пассажиры ждут свой поезд в парижской подземке. Фото: Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE.

Во Франции было предложено изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Власти города таким шагом стремятся подчеркнуть принадлежность полуострова к Украине и напомнить о непризнании российской оккупации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Intent Press.

Станция метро в Париже, названная в честь поддержки Украины

Украинские, французские и международные общественные деятели обратились с соответствующим призывом к французским властям.

Инициатива была озвучена в открытом письме, адресованном президенту Франции, министру транспорта, руководству транспортной компании RATP, властям региона Иль-де-Франс и мэру Парижа.

Среди тех, кто поддержал обращение — правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвиюк, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, писательница Анастасия Левкова, представители Украинского института, народный депутат Тамила Ташева, а также французские художники и общественные активисты.

Читайте также:

"Во время, когда война ведется не только на поле боя, но и в пространстве символов, памяти и значений, публичное подтверждение того, что Крым является частью Украины, может стать важным знаком поддержки украинцев и защиты европейских ценностей", - говорится в письме заявителей.

Авторы инициативы отмечают, что после оккупации Крыма и полномасштабной войны географические названия приобрели политическое значение. По их мнению, изменение названия станции было бы не только символическим, но и продемонстрировало бы последовательную позицию по непризнанию российской аннексии.

Станция "Крым", которая работает в 19-м округе Парижа уже более ста лет, может получить новое символическое уточнение. Инициаторы убеждены, что добавление слова "Украина" станет знаком солидарности с украинским народом и подтверждением поддержки территориальной целостности Украины.

Ранее Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Еще Новини.LIVE рассказывали о самом первом метро в мире. Самым старым является Лондонский метрополитен — его открыли еще в 1863 году. Первые поезда курсировали там на паровой тяге, из-за чего пассажиры всегда чувствовали специфический запах.

метро путешествие Украина
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации