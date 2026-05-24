Метро в Париже: как планируют привлечь внимание мира к Украине

Пассажиры ждут свой поезд в парижской подземке.

Во Франции было предложено изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Власти города таким шагом стремятся подчеркнуть принадлежность полуострова к Украине и напомнить о непризнании российской оккупации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Intent Press.

Станция метро в Париже, названная в честь поддержки Украины

Украинские, французские и международные общественные деятели обратились с соответствующим призывом к французским властям.

Инициатива была озвучена в открытом письме, адресованном президенту Франции, министру транспорта, руководству транспортной компании RATP, властям региона Иль-де-Франс и мэру Парижа.

Среди тех, кто поддержал обращение — правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвиюк, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, писательница Анастасия Левкова, представители Украинского института, народный депутат Тамила Ташева, а также французские художники и общественные активисты.

"Во время, когда война ведется не только на поле боя, но и в пространстве символов, памяти и значений, публичное подтверждение того, что Крым является частью Украины, может стать важным знаком поддержки украинцев и защиты европейских ценностей", - говорится в письме заявителей.

Авторы инициативы отмечают, что после оккупации Крыма и полномасштабной войны географические названия приобрели политическое значение. По их мнению, изменение названия станции было бы не только символическим, но и продемонстрировало бы последовательную позицию по непризнанию российской аннексии.

Станция "Крым", которая работает в 19-м округе Парижа уже более ста лет, может получить новое символическое уточнение. Инициаторы убеждены, что добавление слова "Украина" станет знаком солидарности с украинским народом и подтверждением поддержки территориальной целостности Украины.

