Путешествие самолетом: список авиакомпаний, которые дают возможность оплатить билет частями

Если вы считаете, что отпуск вам не по карману из-за ограниченного бюджета, подумайте еще раз. Часть авиакомпаний позволяет пассажирам покупать билеты по схеме "покупай сейчас, плати позже". Также путешественники могут оплачивать полеты частями.

Об авиакомпаниях, которые позволяют оплатить билет позже пишет Travel and leisure.

Aeromexico

Aeromexico предоставляет путешественникам возможность посещать различные уголки Мексики и других стран Латинской Америки, воспользовавшись гибкими и выгодными планами оплаты. Пассажиры могут выбрать количество ежемесячных платежей, что позволит быстрее погасить задолженность за билеты.

KLM

KLM туристам предлагает клиентам возможность зарезервировать билет на 72 часа без оплаты. Это идеальный вариант, если вам нужно несколько дней, чтобы обдумать свою поездку.

Qatar Airways

Пассажиры могут забронировать места на срок до 72 часов. За опцию "Hold My Booking" взимается невозвратный сбор, но она дает больше свободы в планировании путешествия и позволяет приобрести билеты по более выгодным ценам. Qatar Airways также принимает PayPal, что дает возможность оплатить билеты с помощью PayPal Credit.

United Airlines

С помощью функции FareLock пассажиры могут зарезервировать билеты на три, семь или 14 дней, прежде чем полностью оплатить билет. Эта услуга доступна только для маршрутов, которые полностью обслуживаются авиакомпаниями United Airlines и/или United Express.

