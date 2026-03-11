Авиакомпании подняли стоимость билетов — что нужно знать пасажирам

В мире дорожают авиабилеты из-за войны на Ближнем Востоке. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за войны на Ближнем Востоке существенно подорожают авиабилеты. Наиболее резкий скачок ожидается именно на маршрутах между Азией и Европой.

Reuters

Авиакомпании массово повышают цены на билеты

Отмечается, что военный конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту стоимости авиационного топлива и нарушил работу основных авиамаршрутов.

Австралийская авиакомпания Qantas Airways, скандинавская SAS и Air New Zealand (AIR.NZ) иже предупредили пассажиров о повышении цен.

Авиакомпания Air New Zealand сообщила, что цены на авиационное топливо, которые до ударов США и Израиля по Ирану составляли около 85-90 долларов за баррель, взлетели до 150-200 долларов.

"Война нарушила работу ключевого коридора экспорта нефти, что привело к росту расходов авиакомпаний, повышению цен на билеты на некоторых маршрутах", — говорится в статье.

Кувейт, который является основным экспортером авиационного топлива в северо-западную Европу, столкнулся с сокращением объемов производства.

Авиакомпания Air New Zealand повысила тарифы на всех маршрутах и предупредила, что если стоимость авиационного топлива останется высокой, возможны дальнейшие изменения цен или расписания.

Hong Kong Airlines с этого четверга повысит топливный сбор на 35,2%.

Air India начнет поэтапное повышение топливного сбора на внутренних и международных маршрутах.

Однако некоторые европейские авиаперевозчики не спешат поднимать цены на билеты.

Владелец British Airways, заявил, что имеет достаточный запас топлива на ближайшее время и не планирует корректировать тарифы.

Цены на авиабилеты в США также быстро растут, причем за последнюю неделю подорожание распространилось как на места, приобретенные в последний момент, так и на те, что были приобретены заранее.

Война на Ближнем Востоке угрожает туризму

В дополнение к высоким затратам на топливо, ограничение воздушного пространства грозит дальнейшим нарушением работы глобальной туристической отрасли, поскольку пилоты меняют маршруты, минуя конфликт на Ближнем Востоке, а пропускная способность ключевых маршрутов исчерпывается.

По данным Cirium, авиакомпании Emirates, Qatar Airways и Etihad вместе обеспечивают около трети пассажиропотока между Европой и Азией, а также перевозят более половины всех пассажиров, летящих из Европы в Австралию, Новую Зеландию и острова Тихого океана.

