Самолеты с электрическими и гибридными двигателями — почему их выбирают богачи

В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились. Сейчас богачи активно инвестируют в гибридные электросамолеты — они в разы экологичнее и экономичнее.

Почему электрические и гибридные двигатели набирают популярность в частной авиации

Одной из главных причин перехода стала нестабильность цен на топливо. Даже для миллиардеров экономическая эффективность имеет значение, когда флот расширяется или самолеты часто совершают рейсы.

Благодаря гибридным электрическим двигателям можно существенно снизить расход топлива, особенно на коротких и средних дистанциях.

Кроме того, на владельцев частных самолетов усиливается регуляторное давление. Ограничение шума в аэропортах и налогообложение выбросов углерода непосредственно влияют на стоимость эксплуатации частных самолетов.

Чем отличаются электрические и гибридные частные самолеты

Полностью электрические частные самолеты работают исключительно на батарейных двигателях. Они чрезвычайно тихие, не загрязняют воздух и имеют упрощенные механические системы.

Однако батареи ограничивают дальность полета и грузоподъемность, что делает такие самолеты более подходящими для коротких путешествий или региональных перевозок.

Гибридные электрические частные самолеты сочетают электрические двигатели с традиционными турбореактивными или турбовинтовыми двигателями.

Такая конфигурация позволяет самолетам использовать электроэнергию во время руления, набора высоты или оптимизации полета, а для увеличения дальности полета — двигатели, работающие на топливе.

Для известных личностей частные полеты нового поколения являются не только признаком эффективности, но и инновационности.

Более того, первые пользователи часто получают преференциальный доступ к самолетам ограниченного производства и влияют на решения по их дизайну.

В будущем, по мере совершенствования аккумуляторов, развития водородных технологий и электрификации частная авиация будет постепенно менять свой облик.

