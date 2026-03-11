Ціни на авіаквитки злетіли — що відбувається та до чого готуватися пасажирам

У світі дорожчають авіаквитки через війну на Близькому Сході. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Через війну на Близькому Сході суттєво здорожчають авіаквитки. Найбільш різкий стрибок очікується саме на маршрутах між Азією та Європою.

Авіакомпанії масово підвищують ціни на квитки

Зазначається, що військовий конфлікт на Близькому Сході призвів до різкого зростання вартості авіаційного палива та порушив роботу основних авіамаршрутів.

Австралійська авіакомпанія Qantas Airways, скандинавська SAS і Air New Zealand (AIR.NZ) іже попередили пасажирів про підвищення цін.

Авіакомпанія Air New Zealand повідомила, що ціни на авіаційне паливо, які до ударів США та Ізраїлю по Ірану становили близько 85–90 доларів за барель, злетіли до 150–200 доларів.

"Війна порушила роботу ключового коридору експорту нафти, що призвело до зростання витрат авіакомпаній, підвищення цін на квитки на деяких маршрутах", — йдеться в статті.

Кувейт, який є основним експортером авіаційного палива до північно-західної Європи, зіткнувся зі скороченням обсягів виробництва.

Авіакомпанія Air New Zealand підвищила тарифи на всіх маршрутах і попередила, що якщо вартість авіаційного палива залишиться високою, можливі подальші зміни цін або розкладу.

Hong Kong Airlines з цього четверга підвищить паливний збір на 35,2%.

Air India почне поетапне підвищення паливного збору на внутрішніх і міжнародних маршрутах.

Проте деякі європейські авіаперевізники не поспішають підіймати ціни на квитки.

Власник British Airways, заявив, що має достатній запас палива на найближчий час і не планує коригувати тарифи.

Ціни на авіаквитки в США також швидко зростають, причому за останній тиждень здорожчання поширилось як на місця, придбані в останній момент, так і на ті, що були придбані заздалегідь.

Війна на Близькому Сході загрожує туризму

На додаток до високих витрат на паливо, обмеження повітряного простору загрожує подальшим порушенням роботи глобальної туристичної галузі, оскільки пілоти змінюють маршрути, оминаючи конфлікт на Близькому Сході, а пропускна здатність ключових маршрутів вичерпується.

За даними Cirium, авіакомпанії Emirates, Qatar Airways та Etihad разом забезпечують близько третини пасажиропотоку між Європою та Азією, а а також перевозять більше половини всіх пасажирів, що летять з Європи до Австралії, Нової Зеландії та островів Тихого океану.

