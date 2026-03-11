Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Авіакомпанії масово підвищують ціни на квитки — із чим пов'язано

Авіакомпанії масово підвищують ціни на квитки — із чим пов'язано

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 14:39
Ціни на авіаквитки злетіли — що відбувається та до чого готуватися пасажирам
У світі дорожчають авіаквитки через війну на Близькому Сході. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Через війну на Близькому Сході суттєво здорожчають авіаквитки. Найбільш різкий стрибок очікується саме на маршрутах між Азією та Європою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Реклама
Читайте також:

Авіакомпанії масово підвищують ціни на квитки

Зазначається, що військовий конфлікт на Близькому Сході призвів до різкого зростання вартості авіаційного палива та порушив роботу основних авіамаршрутів.

Австралійська авіакомпанія Qantas Airways, скандинавська SAS і Air New Zealand (AIR.NZ) іже попередили пасажирів про підвищення цін.

Авіакомпанія Air New Zealand повідомила, що ціни на авіаційне паливо, які до ударів США та Ізраїлю по Ірану становили близько 85–90 доларів за барель, злетіли до 150–200 доларів.

"Війна порушила роботу ключового коридору експорту нафти, що призвело до зростання витрат авіакомпаній, підвищення цін на квитки на деяких маршрутах", — йдеться в статті.

Кувейт, який є основним експортером авіаційного палива до північно-західної Європи, зіткнувся зі скороченням обсягів виробництва.

Авіакомпанія Air New Zealand підвищила тарифи на всіх маршрутах і попередила, що якщо вартість авіаційного палива залишиться високою, можливі подальші зміни цін або розкладу.

Hong Kong Airlines з цього четверга підвищить паливний збір на 35,2%.

Air India почне поетапне підвищення паливного збору на внутрішніх і міжнародних маршрутах.

Проте деякі європейські авіаперевізники не поспішають підіймати ціни на квитки.

Власник British Airways, заявив, що має достатній запас палива на найближчий час і не планує коригувати тарифи. 

Ціни на авіаквитки в США також швидко зростають, причому за останній тиждень здорожчання поширилось як на місця, придбані в останній момент, так і на ті, що були придбані заздалегідь.

Війна на Близькому Сході загрожує туризму

На додаток до високих витрат на паливо, обмеження повітряного простору загрожує подальшим порушенням роботи глобальної туристичної галузі, оскільки пілоти змінюють маршрути, оминаючи конфлікт на Близькому Сході, а пропускна здатність ключових маршрутів вичерпується.

За даними Cirium, авіакомпанії Emirates, Qatar Airways та Etihad разом забезпечують близько третини пасажиропотоку між Європою та Азією, а а також перевозять більше половини всіх пасажирів, що летять з Європи до Австралії, Нової Зеландії та островів Тихого океану.

Раніше ми розповідали, що British Airways планує запустити найбільший у світі салон бізнес-класу.  Літак Airbus A380 буде обладнаний 110 розкладними кріслами з розділовим екраном для забезпечення приватності.

Оббивка салону матиме звукоізоляцію, щоб забезпечити спокійну подорож. Біля кожного крісла буде окрема шафка для зберігання речей.

Також писали, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились.

Нині мільярдери активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

ціни на паливо війна авіаквитки подорож туризм
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації