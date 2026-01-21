Видео
Україна
Видео

Транспорт єЧерга для автобусов — в Минразвития анонсировали обновление

єЧерга для автобусов — в Минразвития анонсировали обновление

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 12:17
єЧерга для автобусов — утверждены новые правила использования системы
Проверка документов при пересечении границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Министерство развития общин и территорий Украины обновило функционал системы еЧерга. Соответствующие изменения будут касаться автобусов на так называемых "коротких" маршрутах.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Обновление еЧерга для автобусов

В Минразвития объяснили, что обновления будут распространяться на маршруты, протяженность которых составляет не более 400 километров и которые, согласно регулярного разрешения на маршрут, имеют 2 и более пересечений границы в сутки.

"Короткие маршруты имеют свою специфику — один и тот же автобус может пересекать границу несколько раз в сутки. Именно поэтому мы обновили функционал так, чтобы бронирование в онлайн-очереди соответствовало фактическому количеству разрешенных пересечений и давало доступные возможности для работы перевозчика", — сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Ранее перевозчики должны были отдельно бронировать места перед пересечением границы автобусом. Отныне система еЧерга предоставляет возможность забронировать ровно такое количество мест в очереди, которая соответствует количеству пересечений границы в сутки, предусмотренных разрешением на регулярный маршрут. Обновления станут доступными с 21 января с 9:00.

В ведомстве объяснили, что у маршрутов до 400 километров в очереди бронирования будет отображаться специальная отметка.

Ранее мы рассказывали, что правительство Германии утвердило новые правила покупки электромобиля. Покупателям будут выплачивать субсидии в размере от полутора до шести тысяч евро.

Также писали, какие документы необходимо подготовить украинцам для пересечения границы с Польшей. Стоит учесть, что биометрического загранпаспорта сейчас недостаточно.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
