єЧерга для автобусов — утверждены новые правила использования системы

Министерство развития общин и территорий Украины обновило функционал системы еЧерга. Соответствующие изменения будут касаться автобусов на так называемых "коротких" маршрутах.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Обновление еЧерга для автобусов

В Минразвития объяснили, что обновления будут распространяться на маршруты, протяженность которых составляет не более 400 километров и которые, согласно регулярного разрешения на маршрут, имеют 2 и более пересечений границы в сутки.

"Короткие маршруты имеют свою специфику — один и тот же автобус может пересекать границу несколько раз в сутки. Именно поэтому мы обновили функционал так, чтобы бронирование в онлайн-очереди соответствовало фактическому количеству разрешенных пересечений и давало доступные возможности для работы перевозчика", — сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Ранее перевозчики должны были отдельно бронировать места перед пересечением границы автобусом. Отныне система еЧерга предоставляет возможность забронировать ровно такое количество мест в очереди, которая соответствует количеству пересечений границы в сутки, предусмотренных разрешением на регулярный маршрут. Обновления станут доступными с 21 января с 9:00.

В ведомстве объяснили, что у маршрутов до 400 километров в очереди бронирования будет отображаться специальная отметка.

