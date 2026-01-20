В Германии ввели большие субсидии на покупку электромобилей — какая сумма

Купюры евро. Фото: Новини.LIVE

Правительство Германии утвердило новые правила государственной поддержки для тех, кто планирует покупку электромобиля. Частным лицам будут выплачивать субсидии, которые могут составлять от полутора до шести тысяч евро.

Сумма будет зависеть от типа авто, доходов семьи и наличия детей, сообщило немецкое Министерство окружающей среды.

Кого и на каких условиях поддержат

Базовая помощь предусмотрена для новых автомобилей с полностью электрическим приводом, а также для отдельных моделей plug-in-гибридов и электрокаров с удлиненным запасом хода.

Для чистых электромобилей государство будет компенсировать три тысячи евро, для гибридов и range-extender — полторы тысячи.

Максимальную сумму в 6 тысяч евро получат семьи с низкими доходами и детьми, но только в случае покупки полностью электрического автомобиля.

Поддержка собственного автопрома

В правительстве объясняют решение стремлением одновременно поддержать климатические цели, европейскую автомобильную промышленность и домохозяйства, для которых электромобиль без помощи остается недоступным.

По словам министра Карстена Шнайдера, в 2025 году около восьми из десяти новых электрокаров в стране были европейского производства, и эта доля должна расти.

Сколько средств заложили в программу

В целом, бюджет программы составляет три миллиарда евро. По оценкам правительства, этого хватит примерно на восемьсот тысяч новых электромобилей в период с 2026 по 2029 годы.

