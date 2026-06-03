Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Под запретом: кого из владельцев четвероногих не пустят в метро Харькова

Под запретом: кого из владельцев четвероногих не пустят в метро Харькова

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 07:32
В метро Харькова разрешают бесплатно перевозить собак: однако есть условие
Вход в харьковское метро с собачкой. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы не представляют своей жизни без четвероногих друзей. Пассажиры в Харькове имеют возможность передвигаться по подземке вместе с собаками. Однако владельцам хвостатых нужно придерживаться ряда правил, иначе придется идти пешком или ехать на такси.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила пользования харьковским метрополитеном.

Как ездить с собакой в метро

Владелец животного должен ответственно относиться к безопасности своего любимца и других пассажиров.

В частности, по правилам перевозок, животных, в том числе собак, мелких животных и птиц нужно провозить в метро в специальных закрытых контейнерах или клетках. Параметры контейнера или клетки не должны превышать 120 см — иначе вход в метро животному строго запрещается.

Такое требование установлено не просто так. Дело в том, что даже обычно спокойное животное может испугаться звуков и шума подземки, вырваться из рук и нанести вред не только пассажирам, но и себе.

Читайте также:

Специалисты American Kennel Club дали владельцам четвероногих несколько советов, как подготовить их к поездке в общественном транспорте.

Приучите собаку к разным людям и местам. Посещайте торговые центры и парки, пусть она лежит у ваших ног и учится расслабляться.
Научите собаку основным командам. Понимание команд "ложись" и "стоять" поможет обеспечить безопасность вашей собаки. Команды "ждать у двери", "ко мне" и "тихо" также очень полезны.

Позаботьтесь о комфорте. Если вы планируете использовать переноску, приучите собаку к ней дома и во время коротких поездок на автомобиле.

Привыкайте к шуму. Включайте записи шума метро, объявлений, автомобильных гудков и давайте собаке лакомство, чтобы сформировать положительное ассоциирование с потенциально страшными звуками.

Позаботьтесь о здоровье вашей собаки , убедитесь, что у вашей собаки есть все необходимые прививки, и прихватите с собой ветеринарный паспорт.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. В первую очередь достроят станцию "Державинская", которая будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.

Харьков метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации