В метро Харькова разрешают бесплатно перевозить собак: однако есть условие

Вход в харьковское метро с собачкой. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы не представляют своей жизни без четвероногих друзей. Пассажиры в Харькове имеют возможность передвигаться по подземке вместе с собаками. Однако владельцам хвостатых нужно придерживаться ряда правил, иначе придется идти пешком или ехать на такси.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила пользования харьковским метрополитеном.

Как ездить с собакой в метро

Владелец животного должен ответственно относиться к безопасности своего любимца и других пассажиров.

В частности, по правилам перевозок, животных, в том числе собак, мелких животных и птиц нужно провозить в метро в специальных закрытых контейнерах или клетках. Параметры контейнера или клетки не должны превышать 120 см — иначе вход в метро животному строго запрещается.

Такое требование установлено не просто так. Дело в том, что даже обычно спокойное животное может испугаться звуков и шума подземки, вырваться из рук и нанести вред не только пассажирам, но и себе.

Читайте также:

Специалисты American Kennel Club дали владельцам четвероногих несколько советов, как подготовить их к поездке в общественном транспорте.

Приучите собаку к разным людям и местам. Посещайте торговые центры и парки, пусть она лежит у ваших ног и учится расслабляться.

Научите собаку основным командам. Понимание команд "ложись" и "стоять" поможет обеспечить безопасность вашей собаки. Команды "ждать у двери", "ко мне" и "тихо" также очень полезны.

Позаботьтесь о комфорте. Если вы планируете использовать переноску, приучите собаку к ней дома и во время коротких поездок на автомобиле.

Привыкайте к шуму. Включайте записи шума метро, объявлений, автомобильных гудков и давайте собаке лакомство, чтобы сформировать положительное ассоциирование с потенциально страшными звуками.

Позаботьтесь о здоровье вашей собаки , убедитесь, что у вашей собаки есть все необходимые прививки, и прихватите с собой ветеринарный паспорт.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. В первую очередь достроят станцию "Державинская", которая будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.